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【中芯國際】富瑞料實體清單對中芯影響有限　拜登政府不會收緊限制

股市 18:51 2020/12/21

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富瑞認為，實體清單限制對中芯影響有限。

美國商務部早前正式將中芯國際 （00981） 列入實體清單，外界關注美國的制裁行動對其業務有多大影響。富瑞研究報告認為，美國的制裁影響料有限，並指出華為即使在實體清單上仍可以繼續獲得供應商供貨，料在拜登政府下，商務部不會對中芯收緊限制。

報告指出，美國商務部長羅斯表示，只會針對10nm製程以下晶片技術採取「假定拒絕」（presumption of denial）程序。換言之，10nm以上製程的相關材料及設備仍可繼續出口予中芯。富瑞更稱，根據羅斯的聲明，美國仍沒有中芯與解放軍有直接聯繫的確實證據，只是出於其對中國「軍民融合」的想法及中國政府對中芯的巨額補貼而推出相關措施。

富瑞又以華為作列子，指出多家美國企業如Intel、AMD及高通等，在取得美國政府許可下，仍能夠繼續向華為供應獲准的貨品。而拜登將於1月下旬入主白宮，主宰對中芯的批出供貨許可的權限。富瑞對於拜登不會收緊限制而感到樂觀。

該行認為，財長姆欽會顧及投資禁令對美國機公司及投資者的影響，只會針對實體清單以外的企業發出投資禁令，而對於中芯等企業，實體清單等出口制裁措施更為湊效。

相關文章︰【中芯國際】中芯遭美國納入「實體清單」跌近半成　成挑戰10納米工藝阻礙

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編輯︰侯景成

香港股票 姆欽 羅斯 拜登 中芯國際（00981） 高達 Intel 美國 華為 AMD

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