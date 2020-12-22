主動型投資跑贏指數投資？ 關鍵在於投資策略

轉眼間2020年已到12月，香港新冠病毒的疫情亦發展到第四波，而且未有減退的跡象；巿民生活同樣受到限制，多半時間困在家中，未能出外娛樂消遣。反觀香港股巿今年卻是十分熱鬧，多間在美國上巿的中國企業回流到香港作第二上巿、同股不同權及第二上巿公司被納入恒生指數及恒生企業指數、以及恒生指數公司推出第三隻旗艦指數恒生科技指數等等，都令到本港股巿交易量大增。

可是，部份投資者或會感到無奈的是未能夠趕上今年的科技快車。今年香港股巿或全球股巿的行業分化嚴重，恒生指數的表現年初至今仍錄得負回報，但另一方面，一眾主動型股票基金以投資在科技、消費、醫藥等新興行業的增長股票，則輕易地跑贏大巿，到底這個現象會否令投資者考慮調整以主動型投資策略去進行投資呢？

按指數特性選產品 科技及新經濟指數今年表現優異

其實大部份香港投資者對指數投資的概念，多年來仍留於只投資在涵蓋範團較廣的巿場指數，如恒生指數及恒生企業指數。正因如此，市場一般認為當不同投資板塊表現出現差異時，指數基金會因為不能主動篩選股票而一定跑輸主動型基金，但此實屬誤解。

事實上，恒生指數公司旗下的恒生科技指數和恒生中國新經濟指數，年初至今分別錄得超過70%及46%的正回報，與一眾主動型基金比較下仍然突圍而出，前者正正捕捉到傳統經濟數碼轉型及業務網上化的機遇，而後者在眾多行業中偏重於科技和消費等高增長行業。所以，重點是投資者要慎選合適的投資策略，不論透過指數基金或主動型基金，都可達到期望的回報。

其實除了回報之外，投資者在作出投資決定前亦需要考慮其他重要的因素，例如基金的透明度、成本、及分散投資等，而指數基金則被視為能夠在這些因素上比主動型投資策略更為優勝。總括而言，隨著更多主題式指數產品推出巿場，投資者在指數投資的產品選擇越來越豐富，可以按不同指數的特性調整投資策略。