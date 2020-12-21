【比特幣】Bitcoin價格火熱　專家：明年市值或突破1萬億美元

▲ 有專家甚至預測，隨著加密貨幣漸受關注，明年比特幣市值將衝上1萬億美元，價格將高達54,000美元。

近月加密貨幣價格升勢強勁，比特幣（Bitcoin）不斷刷新價格紀錄，有專家甚至預測，隨著加密貨幣漸受關注，明年比特幣市值將衝上1萬億美元，價格將高達54,000美元。

Business Insider報導，Blockchain.com研究主管、倫敦經濟學院專家Garrick Hileman表示，他預期，隨著更多大型機構願意持有比特幣，將不斷推升比特幣為準備貨幣（Reserve Currency）的地位，比特幣市值最快將在明年達到1萬億美元（約7.8萬億港元）。

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Hileman指出，比特幣持續創新高，包括傳奇對沖基金經理Stanley Druckenmiller、全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）、傳奇投資人Bill Miller和Twitter創辦人Jack Dorsey等投資界老大哥紛紛給予比特幣正面評價，選擇持有比特幣資產，並認同「比特幣=數碼黃金」的論點。

目前比特幣整體市值約為3,500億美元，而黃金市值為10萬億美元。若要達到市值1萬億美元的目標，比特幣價格必須攀至54,000美元，較現行價格要高出1倍以上。

▲ 目前比特幣整體市值約為3,500億美元，而黃金市值為10萬億美元。若要達到市值1萬億美元的目標，比特幣價格必須攀至54,000美元，較現行價格要高出1倍以上。（法新社圖片）

根據Blockchain.com的數據，今年以來，該平台新增的比特幣錢包數量激增39%。自2019年12月以來，大約增加了1,700萬個比特幣錢包。

外媒先前報導，2017年比特幣價格出現驚人升幅，一度逼近20,000美元，但隨後於隔年急劇大跌，急挫至3,000美元左右。但加密貨幣人士認為，2020年的情況與2017年不同，因為今年升勢是由大型機構推動，而非投機散戶。

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責任編輯：李彥煒