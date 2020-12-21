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【港元定期存款】3大小行減港元港存息 無懼虛銀5厘高息突擊

Hot Talk 20:25 2020/12/21

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大新銀行連續兩天減息，把3個月定存由1.2厘，累劈0.4厘，至僅得0.8厘。

本港再有一間虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）在年關前正式開業，但今天（12月21日）仍有3間大小銀行照減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 微削港元短存息；大新 （02356） 更連續兩天減息，把3個月港元定存息由1.2厘，累劈0.4厘至僅得0.8厘；而建行亞洲亦全面減短中長息，無懼虛銀搶存。

專家拆解，傳統銀行沒加息還擊虛銀，主要有3大原因，包括︰（1）年結前拆息罕有轉跌，凸顯市面絕不水緊；（2）新加入戰場的虛銀，一改過往以超高息吸客的策略，如今攻勢似有收歛；（3）疫情突再趨嚴重，恐礙全球以至本港的經濟復甦，同業高息吸存暫乏出路。

中長期港元定存中，以3個月期最高息，詳情可按下圖了解

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股東陣容粒粒皆星的富融銀行，在冬至日突擊，新推由即日起至明年2月1日的推廣期內，客戶首筆3個月港元定存可享5厘優惠。可是，比併相同存期，這息率仍只能屈居亞軍，不及「高息王」、即工銀亞洲的5.2厘。如以富融的上限3.8萬元計，3個月全期可賺息475元，且設名額4萬個。反之，工銀亞洲同期的5.2厘息，可多袋1,040元利息。

富融高息定存 上限縮至3.8萬

再對比約3個月前，作為最後一批獲發牌照的虛銀，富融於9月底開始沙盒試業，其時3個月定存亦有5厘；但最多可做10萬元，按理好息族可穩賺1,250元，並可隨時免手續費提早取款，有分析指其試業時似更爽手。

有關富融銀行新推定存詳情，可看【下一頁

富融銀行股東包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、工銀亞洲、高瓴資本，以及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛合資組成。

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，市場假日氣氛甚濃，料港銀的取態似收爐格局；況且，一個月港元拆息終止3連升，今天回軟至不足0.28厘，料由現水平約於0.3厘上落。現市況正值歲晚收爐，相信業界普遍視乎疫情的發展，才謀靜而後動，暫毋須因虛銀出擊，鬥加息作迎戰還擊。

不過，南商卻搶短錢，今天新推短至18天的定存享2.18厘；一個月則有0.9厘，入場費齊為10萬元，優惠屬快閃，因下周四（12月31日）截止。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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