  • 17°C
香港時間 : 20201221日 (一) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】3大小行減港元定存息 無懼虛銀5厘高息突擊

Hot Talk 20:25 2020/12/21

分享：

大新銀行連續兩天減息，把3個月定存由1.2厘，累劈0.4厘，至僅得0.8厘。

本港再有一間虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）在年關前正式開業，但今天（12月21日）仍有3間大小銀行照減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 微削港元短存息；大新 （02356） 更連續兩天減息，把3個月港元定存息由1.2厘，累劈0.4厘至僅得0.8厘；而建行亞洲亦全面減短中長息，無懼虛銀搶存。

專家拆解，傳統銀行沒加息還擊虛銀，主要有3大原因，包括︰（1）年結前拆息罕有轉跌，凸顯市面絕不水緊；（2）新加入戰場的虛銀，一改過往以超高息吸客的策略，如今攻勢似有收歛；（3）疫情突再趨嚴重，恐礙全球以至本港的經濟復甦，同業高息吸存暫乏出路。

中長期港元定存中，以3個月期最高息，詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +4
    +3

股東陣容粒粒皆星的富融銀行，在冬至日突擊，新推由即日起至明年2月1日的推廣期內，客戶首筆3個月港元定存可享5厘優惠。可是，比併相同存期，這息率仍只能屈居亞軍，不及「高息王」、即工銀亞洲的5.2厘。如以富融的上限3.8萬元計，3個月全期可賺息475元，且設名額4萬個。反之，工銀亞洲同期的5.2厘息，可多袋1,040元利息。

富融高息定存 上限縮至3.8萬

再對比約3個月前，作為最後一批獲發牌照的虛銀，富融於9月底開始沙盒試業，其時3個月定存亦有5厘；但最多可做10萬元，按理好息族可穩賺1,250元，並可隨時免手續費提早取款，有分析指其試業時似更爽手。

有關富融銀行新推定存詳情，可看【下一頁

富融銀行股東包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、工銀亞洲、高瓴資本，以及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛合資組成。

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，市場假日氣氛甚濃，料港銀的取態似收爐格局；況且，一個月港元拆息終止3連升，今天回軟至不足0.28厘，料由現水平約於0.3厘上落。現市況正值歲晚收爐，相信業界普遍視乎疫情的發展，才謀靜而後動，暫毋須因虛銀出擊，鬥加息作迎戰還擊。

不過，南商卻搶短錢，今天新推短至18天的定存享2.18厘；一個月則有0.9厘，入場費齊為10萬元，優惠屬快閃，因下周四（12月31日）截止。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關新聞：【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘

【iBond 2020】無懼本港連續5個月通縮 iBond今天再破頂高見104.55元

 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
2020/12/20
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金
2020/12/14
【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
2020/12/11
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息
2020/12/09
【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息
【港元定期存款】拆息連升10天 大行照減1年港元定存息至0.25厘
2020/12/08
【港元定期存款】拆息連升10天 大行照減1年港元定存息至0.25厘
拆息 疫情 虛擬銀行 香港交易及結算所有限公司 IPO 騰訊 新世界 富融銀行 港元定期存款

上一篇文章

【新股IPO】中邦園林環境明年1月6日上市　集資1.9億　入場費4888元

下一篇文章

【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊　料下月初招股集11.7億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）