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【旅業寒冬】新加坡旅遊酒店業抗逆境　把握Staycation本地客商機

科技 18:13 2020/12/22

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聖淘沙發展局助理局長陳石興稱，科技有助保障旅遊設施訪客的安全。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情重創全球旅遊酒店業，香港的酒店業就依靠開發本地客源的Staycation業務以度過難關。新加坡亦同樣失去外來旅客，又沒有龐大的內需市場幫補，當地酒店業界的應對亦是瞄準本地客源。新加坡酒店協會會長郭瑋玲接受訪問時表示，當地依靠本地入住客源，加上檢疫的住宿需求，今年全年入住率，截至9月維持逾6成。

業界迅速變陣 積極配合消費者

她指出，旅客數目急跌自然影響酒店業，當地本地客源規模較小，在疫情前僅佔約10%至15%，當實施海外封關，只靠這部分業務，難以抵銷損失。但她續指，因新加坡人很習慣到海外旅遊，國民旅遊消費與海外遊客訪星的消費規模可謂相若，只要能成功轉化本地遊客的消費需求，可助業界持續營運。

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她強調，業界在疫下快速轉變經營策略，「例如酒店餐飲服務就很快速開展外賣，以前很難想像五星酒店餐廳提供外送服務，可見業界積極地配合消費者要求。」她指出，消費者對高檔次餐飲住宿體驗需求較為顯著，因此較大規模、針對商務客的酒店，在Staycation市場下較受惠。

不少新加坡的旅遊設施都加入科技方案與確保社交距離的措施。（新加坡旅遊局提供圖片）

當年的沙士經驗對現在的經營亦有參考價值，她指出，「SARS當年所見，疫情讓消費者非常重視清潔安排，到今次酒店業界很早便投放大量資源在清潔設備上。」她介紹，酒店業界今年引入不少科技創意項目，例如以清潔機械人代替人手清潔房間，並在入住流程大量使用無接觸技術等，見到疫情加速酒店業務運作數碼化。

疫情亦同樣重擊新加坡的旅遊觀光設施。聖淘沙發展局助理局長陳石興表示，過往該處曾錄一年1,900萬訪客人次，其中約7成為非本地客源，在新冠肺炎影響下，海外遊客絕迹，惟該局透過成功加強向當地市場推廣，本地訪客錄得增幅。「按第三季計，本地客按年增幅約兩倍。」

他指，該局善用虛擬途徑加強推廣，例如在大熱的任天堂遊戲《動物森友會》上推出「虛擬聖淘沙島」、發布視像會議專用背景等，增加利用綫上途徑與潛在訪客互動。

科技方案 疫下保訪客安全

他強調，在疫情衞生考慮的前提下，科技方案有助確保訪客安全。該局積極運用數碼平台，例如年度美食活動「Sentosa GrillFest」，今年就轉以混合型式舉辦，結合綫上烹飪班、食物外送與綫下活動等以提供餐飲體驗。該局亦大幅增加利用數碼平台與業務夥伴維持聯繫，海外旅客重臨時能夠馬上展開推廣活動。

記者：周俊霖

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