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【樓市熱話】網民：「私樓客何必妒忌公屋居民」 優越感成雙方最大矛盾

股樓投資 18:05 2020/12/21

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公共房屋與私人樓房市場本來是河水「不犯井水」，前者流動性較低，大多程況下不能轉手，而後者則可以自由買賣，但偏偏公屋與私樓卻變成敵對局面。

【樓市熱話】公屋富戶「最恐怖」 網民指月入4、5萬大有人在？：【下一頁

有網民於討論區以「私樓客何必妒忌公屋居民！」為題開帖討論，指香港人盡責任，享受公民權利是合情、合理、合法，包括租住公屋。他指，私樓的獨特價值其一是其流動性，可以選校網、環境、消費模式、名人社區、交通等，良禽擇木而棲，公屋卻不能選擇，任人分派。他認為現時的局面是一些夾心階層的妒嫉心驅使，立心不良的分化社會。

【樓市熱話】望為12歲女兒買新樓 網友「教路」參考賭王個案：【下一頁

其他網友則認為，「公屋富戶」的出現也令「公屋VS私樓」白熱化。有些人入息明明高過公屋的入息審查卻用取巧方法入住公屋。不過「樓主」卻認為大家不用太激動，畢竟私樓的升值潛力較大，放售時的獲利一定比公屋（已購買業權公屋）高，租住的更不用說，根本大家目標不同，不用動氣。不過綜合網友意見，大部分人其實都著眼於居住環境與自我身分的認同，部分私樓業主認為公屋戶憑什麼取笑私樓業主為「樓奴」，相反部分私人樓業主也看不起公屋戶，認為他們雖可以省下置業成本，但普遍認為公屋戶為「失敗者」。

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責任編輯：翁嘉陽

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