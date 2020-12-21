【5G手機】三星擬明年推出多款中低階新機　搶攻5G市場

▲ Samsung傳出將在2021年上半年推出多款中低階5G手機，其中還包括Galaxy系列5G新機，勢要搶佔5G大眾市場。

隨著華為在上月出售旗下「榮耀」（Honor）手機業務，外界均認為其有意放棄低階手機市場。最近，三星（Samsung）就傳出將在2021年上半年推出多款中低階5G手機，其中還包括Galaxy系列5G新機，勢要搶佔5G大眾市場。

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據《韓聯社》報道，Samsung雖然會在明年1月以旗艦Galaxy S21系列作為 響頭炮，但有業界人士透露，明年上半年的重點將會落在多款中低價位5G手機，包括Galaxy A32、A52和A72等。據悉，新機將配備3至5個相機鏡頭，並保留3.5mm耳機接口，其中A32已通過美國聯邦通訊會（FCC）認證，價格約為40萬韓圜（約港幣2,820元），將會是Galaxy系列最便宜的5G新機。

至於Galaxy A52和A72，其定價則為50萬韓圜（約港幣3,504元）和60萬韓圜（約港幣4,205元）左右。業界人士預測，三星在明年提前推出多款中低階5G新機，以搶攻華為留下的中低階市場份額。

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責任編輯：施雯雯