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傳微軟正研發Surface電腦自家晶片　以減低依賴英特爾

科技 18:15 2020/12/21

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據外媒報道，微軟（Microsoft）正計劃研發自家ARM架構晶片，將應用於旗下的Surface系列產品。

為減少過度依賴生產商，不少科技大廠近年開始研發自家晶片。早前，蘋果（Apple）發佈自家M1晶片，並在Mac mini、MacBook Air等產品中採用。有外媒消息指出，微軟（Microsoft）同樣有意研發自家ARM架構晶片，將應用於旗下的Surface系列產品。

據《彭博社》報道，微軟正在研發ARM架構處理晶片，計劃未來在Surface系列產品中採用。目前微軟大部分Surface產品均搭載英特爾（Intel）晶片，不過在去年，該公司分別與AMD及高通（Qualcomm）合作，並在Surface Laptop 3和Surface Pro X產品中採用特製晶片，藉此減低對Intel的依賴。

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外媒分析指，未來微軟改用自家研發晶片，不但可以降低生產成本，更能方便設計符合自身需求的產品，有助其公司加強市場競爭力。事實上，近年微軟一直有意採取ARM架構晶片。早於2018年，曾經有消息傳出，微軟考慮在Surface Go上採用ARM架構晶片，但卻遭到Intel反對。

責任編輯：李寶如

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