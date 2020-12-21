  • 18°C
香港時間 : 20201221日 (一) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府延長僱員特別上班安排　延至明年1 月6日

環球政經 18:32 2020/12/21

分享：

政府發言人今日（21日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至明年1月6日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，一月六日前再檢視情況。

【電子支付】入境處運輸署等政府部門今起接受「轉數快」付款：【下一頁

發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。發言人續指，有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

發言人呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【變種病毒】倫敦封城引匯市恐慌 英鎊急跌2.4%

下一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 隱世阿姨米粉湯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【美股焦點】美版美團Doordash上市一周即被沽空　香櫞：2020年最荒誕IPO
【美股焦點】美版美團Doordash上市一周即被沽空　香櫞：2020年最荒誕IPO
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
【買樓理財】曾被喻為「炒家樂園」　大圍上車盤　兩房首期不用50萬
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%