政府延長僱員特別上班安排　延至明年1 月6日

政府發言人今日（21日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至明年1月6日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，一月六日前再檢視情況。

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發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。發言人續指，有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。



發言人呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：黎淑雯