【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 隱世阿姨米粉湯

這家米粉湯是我幾個月前去吃的。留到今天才刊登，是因為我最近突然很想吃又吃不到，才想起當時後我有拍很多照片，所以今天就來跟大家分享一下。為什麼我會想吃就吃不到呢？是因為這家米粉湯只有星期五、六、日才營業，而且只賣早上，中午過後就沒得吃了。所以我現在刊登出來，就可以準備在這個週末就去吃了，哈哈。

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這家米粉湯隱藏在一條非常小的巷子裡，用鐵皮和帆布搭成。沒有門面，也沒有招牌，只有在營業時間才會放一塊用紅色字寫上「米粉湯」三個字的白色板子在巷口。不是熟門熟路或有人帶，我想信我可能這一輩子都不會發現這家米粉湯。我當然不是那種上知天文下知地理的百科全書，沒有朋友介紹給我，我是不可能知道這裏有一家米粉湯的。

當天早上，我做完直播，就跟着手機地圖去尋找這家隱世米粉湯。走到巷口，發現旁邊有一間教堂，其實不算很難找。沿着巷子走大概30米，就會發現這家米粉湯。店內基本上不可能有什麼曾設，木棹跟木椅都沒有一體性，而且感覺蠻有歷史。但象徵的不只是塵垢，還代表這家店的食品味道一定不錯。

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亞姨問我吃什麼，我當然是說米粉湯。TWD20的米粉湯，粉多湯甜用料足，cp值超高。放完我最愛的胡椒粉，打算拌一拌，發現碗底原來放了很多韭菜和油蒜。除了米粉湯，我還點了一份豆腐TWD20和一份黑白切TWD50。豆腐夠紮實，夾起來不容易碎，配上亞姨的黃豆醬及辣油，好吃啦！特別要讚那一份黑白切，份量多不在話下，裏面我還發現有豬舌頭、豬心、大腸、胜腸、嘴邊肉、軟管等等... 對於我這種一人食客，50塊就可以吃到這麼多種類，你還想怎樣？雖然這家米粉湯店是有點，但阿姨基本上能做的都有做，除了調味醬料選擇多，紙巾牙籤都有準備之外，阿姨還準備了一碗冰茶給客人飲用。這種細心體貼，我除了用佛心之外，我不知道可以用其他什麼形容詞。

來這家米粉湯的客人，大多都是熟客。有住在旁邊的阿嫲，有自己拿碗去自己加湯每星期都會去的夫妻，有帶新人來嘗吃的女仕，也有附近學習班的年輕人。那位年青人比我先埋單，阿姨在收錢時跟他說：「豆腐一塊$10」。在地人才知道一份豆腐$20有兩塊，可以只要一塊。這一招我這一次學會了，希望我可以學到更多，讓自己越來越臺灣在地化。

地址：台北市中正區詔安街234巷15號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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