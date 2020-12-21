粵港擬訂東江水新協議未來9年「統包扣減」　料未來9年節省逾3億元

▲ 粵港擬訂東江水新協議，未來9年採用「統包扣減」方式。

特區政府與廣東省當局簽訂的東江水協議，將於本月底屆滿。發展局今日（21日）提交立法會的文件表示，社會上有要求採用「按量付費」方式，政府於2017年與粵方成立工作小組，檢討付費方式。經多輪磋商後，協定大致沿用現行「統包總額」方式，但加入按實際東江水取水量扣減水價的可調整元素，未來9年將引用「統包扣減」方式，預料期內最高可節省3.24億元。按此計算，未來3年，每年節省水費不足1%。



在新協議下，2021至2023年的水價，分別為48.8億港元至50.1億元不等，由於受疫情影響，粵方同意將2021年的實際水價，凍結在2020年水平，即48.2億港元，以紓緩香港財政負擔。



政府認為，有關價格扣減機制回應了市民提出按實際輸港東江水量釐定應繳水價的要求，又指粵港雙方同意這機制應至少沿用到2029年，共涉及3份、每份為期3年的供水協議。按明年價格計算，在採用水價扣減機制後，政府估計在9年期內最高節省金額為3.24億港元。

據粵海投資 （00270） 中期報告，粵海上半年供水香港的收入共26.3億元，按年增3%，佔公司整體收入3成。

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編輯：吳敏芳