  • 17°C
香港時間 : 20201222日 (二) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東江水】粵港東江水新協議實際僅減1%　粵海投資股價急漲逾6%

股市 09:59 2020/12/22

分享：

粵港擬訂東江水新協議，未來9年採用「統包扣減」方式。

特區政府與廣東省當局簽訂的東江水協議，涉9年合約，雖然東江水供港引入扣減模式，但合約實際規模相當於每年僅減1%。粵海投資 （00270） 今日股價急升6%，最新報13.42元，盤中高見13.62元，成交額6790萬元。

粵港現有的東江水協議，將於本月底屆滿。發展局周一（21日）提交立法會的文件表示，社會上有要求採用「按量付費」方式，政府於2017年與粵方成立工作小組，檢討付費方式。經多輪磋商後，協定大致沿用現行「統包總額」方式，但加入按實際東江水取水量扣減水價的可調整元素，未來9年將引用「統包扣減」方式，預料期內最高可節省3.24億元。按此計算，未來3年，每年節省水費不足1%。

在新協議下，2021至2023年的水價，分別為48.8億港元至50.1億元不等，由於受疫情影響，粵方同意將2021年的實際水價，凍結在2020年水平，即48.2億港元，以紓緩香港財政負擔。

廣東省多個地區突停電 港澳地區會否有影響？可見【下一頁】

政府認為，有關價格扣減機制回應了市民提出按實際輸港東江水量釐定應繳水價的要求，又指粵港雙方同意這機制應至少沿用到2029年，共涉及3份、每份為期3年的供水協議。按明年價格計算，在採用水價扣減機制後，政府估計在9年期內最高節省金額為3.24億港元。

據粵海投資中期報告，粵海上半年供水香港的收入共26.3億元，按年增3%，佔公司整體收入3成。

相關文章：

美盛推實質收益基金　持有中電及粵海投資

【業績】一文看清企業業績　粵海投資首季少賺逾17.6%（不斷更新）

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

香港股票 粵海投資（00270） 立法會 廣東省 香港

上一篇文章

【港股市況】恒生指數早段反覆偏軟　京東健康升半成再創新高（不斷更新）

下一篇文章

【金融科技監管】騰訊旗下「微粒貸」下調貸款額度 30萬降至20萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近70億、超額認購近79倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近70億、超額認購近79倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘