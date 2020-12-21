新冠肺炎無症狀患者增加　亞馬遜關閉新澤西州倉庫

因新冠肺炎無症狀病例激增，Amazon（亞馬遜）關閉新澤西州北部倉庫至周六（26日）。

Amazon被反壟斷小組指責 市佔率高於估計 疑欺壓賣家【下一頁】

《CNBC》報道，位於新澤西州北部的PNE5倉庫於周六（19日）宣布暫時關閉，而員工也可按原定的上班班次獲得工資。Amazon發言人Lisa Levandowski表示，由於在內部檢測數據程式得知，PNE5倉庫無症狀患者數量增加，出於謹慎考慮，而提出關閉新澤西州北部倉庫至12月26日。「這就是我們建立該程式的原，用以識別無症狀病例，並確保我們能迅速採取行動，以防止擴散。」不過Lisa則未有提及PNE5倉庫實際確診數量。

Amazon於10月時透露，近2萬名前線員工於3月1日至9月9日期間，已簽署有關新冠肺炎的合約。公司又指，員工感染比率較原先預料為低，其美國前線員工確診數目逾1.9萬人，佔整體員工數目約1.44%。另一方面，Amazon大部分倉庫現時都保持開放。而美國各地倉庫和送貨等前線員工，仍呼籲Amazon採取更多保護員工措施，包括提供帶薪病假。

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責任編輯：黎淑雯