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【網上工展會】廠商會即日起推網上工展會　至抵閃購低至1元及1折

商業 17:46 2020/12/21

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廠商會即日起至明年1月20日推網上工展會，160家參展商將提供連串優惠。（馮漢柱攝）

受新冠肺炎疫情影響，由香港中華廠商聯合會（廠商會）舉辦的工展會，今年以線上形式進行，即日起為期31天至明年1月20日，160家參展商將提供連串優惠，大會將於每天早上11時推出低至1元和1折的「工展至抵閃購」產品供市民搶購。

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 「網上工展會」（hkbpeonline.com）會以實體工展會為藍本，並以虛擬技術呈現，香港及內地市民均可在平台上細逛6大展區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「生活家居區」及「美容保健區」，在展區內的各家網上商店選購產品，還可以即時使用電子優惠券，盡享折扣優惠。

精選優惠包括御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4低至3折，標準價658元，現售199元；3M 室內空氣淨化器 (KJ306F-GD)低至34折，標準價4,430元，現售1,500元；Nutzen 多功能蒸氣焗爐55折，標準價7,388元，現售4,063.4元。

網上工展會「工展至抵閃購」1元及1折產品優惠。（廠商會提供圖片）

搶直播優惠　遊戲贏3萬元禮品

此外，市民亦可觀看參展商的帶貨直播，以及大會逢星期六舉行的「網上工展超值購」直播節目，發掘至筍產品和直播優惠，以及參與有獎互動遊戲，贏取總值3萬元的豐富禮品；另外，本港市民購物滿800元，更可享免運費及其他不同優惠。

廠商會會長吳宏斌指， 疫情下轉攻線上業務將是企業的另一條出路，加上「宅購物」趨勢已日益普及，「網上工展會」可讓一眾參展商藉此契機，實踐數碼化升級，抓緊電子商務的龐大機遇。廠商會第二副會長兼展覽服務有限公司主席徐晉暉表示，今次是工展會有史以來全面以線上形式舉行，期望能協助企業利用平台於聖誕新年旺季推廣產品，提升生意額。

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責任編輯：朱悅瀅

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