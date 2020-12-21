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【科企監管】京東數科CEO改任副董事長　由京東集團首席合規官李婭雲接捧

股市 17:35 2020/12/21

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京東數科等網上平台近日捲入監管風波。

近期內地互聯網金融科技平台監管風波持續發酵，阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團、京東集團 （09618） 旗下京東金融亦相繼下架互聯網存款相關服務。據內地傳媒報道，京東集團最新發布人員任命公告稱，任命原京東數字科技CEO陳生強為京東數字科技副董事長及京東集團幕僚長；京東集團首席合規官李婭雲將接任京東數字科技CEO，兩人將向京東集團CEO劉強東匯報。

李婭雲將統籌負責京東數字科技的日常經營理，並協助京東數字科技副董事長陳生強做好戰略、產品和研發的落地。李婭雲本身為負責合規業務，她於2007年12月加入京東，先後任京東集團法務負責人、審計監察負責人、首席合規官。

李婭雲基於對假冒產品「零容忍」政策制定了一項強烈的道德與合規計劃，通過推出防欺詐培訓、舉報方案及內部欺詐調查框架，推廣全公司誠信文化。有關人事任命或顯示了京東數科對於近日監管風波的應對策略。

陳生強2007年4月加入京東，為京東集團的第一任CFO，2013年起任京東金融CEO。2018年11月，京東金融進行品牌升級，京東數字科技成為公司的母品牌。京東數字科技集團旗下如今包含智能城市、數字農牧、金融科技等業務板塊。

相關文章︰【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事　掀起大監管時代序幕？

內地金融科技平台整改雷厲風行 京東金融、陸金所宣佈下架互聯網存款產品（第三版）

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編輯︰侯景成

金融 劉強東 Fintech 阿里巴巴 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）
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