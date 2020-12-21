【ET講股通】梁耀康：冬至 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌191點，收報26306點。大市總成交1,438億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今日冬至，祝大家團團圓圓。整體市況方面，維持早前看法，資金流入汽車等板塊。

新能源概念 帶動比亞迪

長城汽車 （02333） 大升8%至19.92元，有大行予目標價25元。新能源車股比亞迪 （01211） 升11.7%至206.6元，且看能否突破前高位。

光伏股同樣受捧，信義光能 （00968） 升13%，福萊特玻璃 （06865） 升13.1%至27.7元。

小米再破頂 後市續看好

小米 （01810） 再升1.7%至29.3元，即市一度高見30.3元，主因新成立3個互聯網分部。即市升幅收窄，主要受大市拖累。

滙豐 （00005） 跌4%至39.5元，向下突破，持貨者宜減持。英國疫情再趨嚴峻，加強封城，滙豐自然難有運行。

總體而言，投資者宜保持戒心，莫以為年底市況淡靜，需慎防資金炒疫苗不似預期，爆邊向下。

最後講講3隻異動股。李氏大藥廠 （00950） 升14.1%至4.95元，主因計劃分拆眼科業務上市。阜博 （03738） 升6.4%至15.92元，主因螞蟻集團附屬公司參與配股，每股作價13.84元，集資4億元，惟現價估值已高。百富環球 （00327） 跌14.2%至6.31元，主因特別息不似預期。

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