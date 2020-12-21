警打擊網上販毒活動拘39人 部分毒販以性感女照片「吸客」

近年不少地方正推行大麻合法化，但在本港，大麻還是屬於非法藥物，任何人販賣、持有大麻即屬違法行為。警方於12月15日至19日展開代號為「沙鷗」的拘捕行動，在港九新界多個地點，拘捕了39人包括33男6女，年齡介乎16歲至56歲，當中有8名被捕人士為學生。行動中共檢獲約23.3公斤毒品，包括大麻、病毒、氯胺酮、海洛英、迷幻藥（LSD）及迷幻蘑菇等，市值約1,250萬元。

聯合國降低大麻管制級別 促成醫療用大麻合法化：【下一頁】

警方指，留意到在疫情下，販毒活動都轉移到網上，有不少毒販利用社交媒體平台銷售大麻，例如「420」便可以搜尋到有關貼文。警方同時指出，不少毒販嘗試美化大麻，例如聲稱大麻比快餐店的食品更安全，暗示吸食大麻對健康無害。

海關於機場檢獲約60公斤懷疑大麻花 估計市值約1700萬元：【下一頁】

此外，亦有部分毒販以性感相片作招徠，如上載衣著性感的女子手持大麻照片，或性感女子與大麻的合照等，以吸引買家私訊進行交易，為吸引客源，不擇手段。

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責任編輯：翁嘉陽