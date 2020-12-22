【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場

本港樓價持續高企，上車難是不少年輕人面對的問題，不少有能力的父母怕未來樓價更高，子女將來更難買樓，也不介意先出資助子女上車。最近一對廿四孝父母趁「疫市」為協助子女上車，睇樓一個月決定入市將軍澳廣場，成交價760萬元。

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美聯物業助理區域經理林振聲表示，上述成交單位為將軍澳廣場6座中高層D室，實用面積447平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，由於項目基座設大型購物商場，且鄰近港鐵站，生活交通方便，吸引睇樓一個月之父母入市，協助子女上車，成交價760萬元，折合實用呎價約17,002元。

資料顯示，原業主於2011年7月以約366萬元購入，是次轉手帳面獲利約394萬元，升值約108%。

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鄰近港鐵將軍澳站、位於唐德街1號的將軍澳廣場將軍澳廣場，由南豐發展興建，由8座物業、分為兩期發展，合共提供3,136個單位個單位，間格分為2房及3房。



屋苑基座設有商場，共分三層佔地逾30萬平方呎，是區內主要購物商場之一。商場地下為街市。屋苑也有兩個會所，一期設有健身室、桑拿浴室、50米泳池附設日光曬臺、兒童泳池、蒸氣浴室等；二期設有網球場、壁球場、桌球室、兒童電子遊戲室、保齡球場、港式燒烤場及小型高爾夫球練習場等，會所定期舉辦不同型式活動或興趣班，屋苑吸引年青一族上車，也是區內換樓客的熱門選擇。

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記者：陳詠妍