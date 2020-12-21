【英國疫情】美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」

英國新冠病毒出現變種，當地新冠肺炎疫情嚴峻，歐洲多國亦相繼對英國實施入境禁令。但美國衞生部助理部長吉羅伊爾接受節目訪問時表示，美國目前「無必要」（not necessary）對英國實施入境禁令。此外，美國總統特朗普（Donald Trump）上周五透露，考慮於本周初解除英國及歐洲的入境限制。

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吉羅伊爾（Adretal Brett Giroir）指，專家雖然已觀察到新冠病毒出現多達4,000處「突變」（mutations） ，但沒有跡象顯示變種後的新冠病毒已「攻陷」（overcoming）英國英格蘭地區，因此認為美國無必要對英國加強嚴厲的入境限制。

他亦表示，英國只有個別地區出現高達20%的變種新冠病毒病例，英國其他地區的變種病毒案例相對仍低，亦未知變種新冠病毒是否更具致命性。

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美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）則指 ，雖然美國疾控中心（CDC）聲稱已密切留意變種新冠病毒，但當局對完全不知道變種新冠病毒是否已出現美國境內。但斯拉維亦強調，變種後新冠病毒沒有對新冠疫苗產生抗藥性，因此新冠疫苗仍然對該病毒有效。

另一方面，美國總統特朗普上周五曾透露，正考慮於本周初取消英國及歐洲的旅遊禁令。

責任編輯：郭麗明