【法國疫情】衛生部長：變種病毒可能已在法國傳播

英國疫情嚴峻,近日英國英格蘭地區出現新冠病毒變種,引起各界憂慮。法國衛生部長韋朗(Olivier Veran)更指,在英國所見到的變種新冠病毒,可能已在法國傳播,即使法國近日的測試未有驗出變種新冠病毒。

新冠病毒變種後傳播力高70%,引起各界的憂慮。法國等多國已對英國實施入境禁令,限制英國航班及旅客入境,以防止變種新冠病毒傳播。

韋朗接受歐洲1台訪問時指:

「完全有可能這種病毒正在法國傳播。」

(It is entirely possible that the virus is circulating in France.)