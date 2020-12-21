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【法國疫情】衛生部長：變種病毒可能已在法國傳播

環球社會熱點 17:37 2020/12/21

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【法國疫情】衛生部長：變種病毒可能已在法國傳播

英國疫情嚴峻，近日英國英格蘭地區出現新冠病毒變種，引起各界憂慮。法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）更指，在英國所見到的變種新冠病毒，可能已在法國傳播，即使法國近日的測試未有驗出變種新冠病毒。

英國倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任 【下一頁】

新冠病毒變種後傳播力高70%，引起各界的憂慮。法國等多國已對英國實施入境禁令，限制英國航班及旅客入境，以防止變種新冠病毒傳播。

韋朗接受歐洲1台訪問時指：

「完全有可能這種病毒正在法國傳播。」

（It is entirely possible that the virus is circulating in France.）

另外，韋朗宣布，法國會在下周日起（27日）推行疫苗接種計劃，料會先安排長者接種。

不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現 【下一頁】

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）會在周一（21日）決定，是否容許輝瑞疫苗的緊急批准。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）早前直言，若EMA不迅速採取行動通過輝瑞疫苗，將會失去歐盟公民的信任。

責任編輯：林嘉莉

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