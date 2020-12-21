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【異動股】泡泡瑪特全日股價升逾一成 上市至今十日累升逾一倍

股樓投資 19:06 2020/12/21

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本月初上市的內地玩具公司泡泡瑪特（09992）今日收市前曾急升逾15%，上試88元，股價創上市新高。後升幅收窄，升14%，收報87.8元，成交近9億元。

【大行點睇】長汽獲大和升目標價4成 股價急升近1成  詳情請看[下一頁]

泡泡瑪特於本月11日掛牌，當日開市報77.1元，較招股價38.5元高出逾一倍。全日高見81.75元，收報69元，較招股價升近8成，一手帳面賺逾6,000元。以今日收市價計算，上市至今升約128%。

【港股追蹤】體育用品股全綫抽高　李寧新高特步一度急升13％  詳情請看[下一頁]

現時，泡泡瑪特為中國最大玩具公司，主要依靠IP（Intellectual Proprty）作為旗下收入。而公司亦會以盲盒形式售賣玩具，消費者事前不知道盒內的是哪一種玩具，或需多購買幾個盲盒才有機會抽中喜歡的款式。而公司亦會隨機加入限量隱藏版玩具，吸引年輕消費者持續購買。

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撰文 : 趙家盈

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