【iBond 2020】無懼本港連續5個月通縮 iBond今天再破頂高見104.55元

▲ 上月本港再陷通縮，但CPI的跌幅遠較市場預期少，無損iBond連升多天的勢頭。

iBond （04239） 連升多天，今天（12月21日）在港交所 （00388） 收市再破頂，收報104.5元，逆市反彈0.14%，盤中交易更曾高見104.55元，再創上市新高。專家指官債未見頂，畢竟11月份消費物價指數（CPI）的跌幅遠較市場預期為少，且因英國疫情變種，以至硬脫歐風險等，重創股滙債市場，在亂市下iBond挾兩厘「保底息」，變相令避險族可收雙贏之效。業界相信，債價可再挑戰105元新關，遂吸引套息的大戶續偷步搶買。

上月通縮0.2% 幅度較預期輕微

統計處剛公布本港11月份消費物價指數（CPI），上月CPI再呈負數，雖然連續5個月陷負值，但只輕微下跌0.2%，較東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計收縮0.5%為少，且跟10月份的跌幅相若。

而花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天回應本報查詢指，仍維持今年全年CPI可負轉正，整年升0.4%；明年再錄得1.1%漲幅。

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.3%。私人房屋租金轉為錄得輕微的按年跌幅，而其他主要組成項目承受的價格壓力，在低迷的經濟環境下維持溫和。展望前景，發言人表示，由於冠狀病毒的威脅仍困擾環球，以至本港經濟，整體通脹壓力在短期內料維持非常輕微，政府會繼續密切留意情況。

若把數據細分來看，統計處指，根據綜合消費物價指數，整體消費物價與一年前同月比較，輕微下跌0.2%；而按月比較，與10月份的按年跌幅相同。此外，要是剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.3%，稍低於10月份的0.4%漲幅，主因是私人房屋租金下跌，以及新鮮蔬菜價格升幅收窄所致。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪