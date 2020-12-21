消息引述法國頭號通緝犯匿藏於本港 曾用斧頭殺死同事

英媒引述法國警方消息，現年44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）正匿藏於香港，，提醒港人小心留意。法國警方指，瓦利用斧頭殺死同事後潛逃入港。

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據相關資料顯示，瓦利身高1.7米，啡色瞳孔，胸部有紋身。外媒報道指，瓦利涉嫌於2011年在法國巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場的控制塔上，用斧頭殺死同事邁耶（Jean Meyer）後潛逃至瑞士，其後把護照上的姓氏由「O」改成「Q」，再經澳門潛逃入香港。

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法國逃犯逮捕和搜查隊負責人指出瓦利從2016年起下落不明，2018年接報該名疑犯仍身處香港，當時他已向港方交出護照，照推斷現時他並沒有旅遊證件，但至今未有證據顯示他已離開香港。

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責任編輯：翁嘉陽