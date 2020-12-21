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【限聚令延長】酒吧業12月旺季全停業　憂慮1月繼續關閉損失45億倡加重違規罰則

商業 17:07 2020/12/21

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現行的限聚令包括酒吧等處所關閉，將延長至明年1月6日。（資料圖片）

食物及環境衛生局局長陳肇始宣布，現行的限聚令包括酒吧等處所關閉，將延長至明年1月6日。意味着酒吧業界在整個12月旺季，包括聖誕檔期和除夕檔期期間，均不能營業。酒吧業界更憂慮，疫情今個月無法控制，1月仍需繼續停業。

香港酒吧業協會副主席錢雋永坦言，港府早前推出第四輪抗疫基金推出時，已預測會再停業14天。惟他目前最擔心「犠牲一個月的營業額」後，仍不能成功抗疫。他解釋，港府處理來自英國的「超級病毒」時，反應「遲鈍」，已有部份年輕人回港。

【新冠肺炎】亞馬遜倉庫內爆疫情　暫時關閉至聖誕節後

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

「超級病毒」更強　憂慮1月繼續停業
他預計，該批年輕人會在12月23日至31日期間，到無牌酒吧或派對場所玩樂。他舉例，1間無牌酒吧可容納40人至50人，只要有一個帶病毒的患者，傳染該批年輕人，加上並非港府監管的場所，更會「播毒」爆發第五波疫情。

他指，變種冠狀病毒傳染力更強，他相信屆時每日的確診個案由3位數字起。屆時，1月又繼續停業，將令酒吧損失12月及1月營業額，預料達45億元。惟他又指，港府毋須確定不推出保就業，皆因若1月又關閉，業界沒有支援下，最少有一半小本經營的酒吧因無資金周轉被逼結業。

【BNO移民】英國新冠病毒變種　往來香港與英國的航班會否停飛？

為了避免爆發英國回港的群組，他提出下列建議：
1. 針對無牌酒吧及派對場所，加重罰則。量刑起點為罰款10萬元或以上，或即時入獄一個月，皆因目前罰款太低，該些場所不會驚。只有加重罰則，才有阻嚇作用。
2. 針對違規人士，由現時罰款5,000元加至10,000元。

記者：馬意文

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