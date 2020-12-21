【Tesla】Tesla今晚入標指　分析：不太可能推高指數波動率

▲ Tesla今年以來已上漲近700%，隱含波動率在標普500指數成分股之中名列前茅。

Tesla（美：TSLA）上周五收市後正式納入標普500指數，成為有史以來納入標普500指數前市值最大公司。Tesla在該指數中權重將超過1%，成為第六大成分股。Tesla股價出名波動，有投資者擔心Tesla一旦納入標普500指數，或令指數波動加劇。不過，有分折認為，這種情況不太可能出現。

Tesla今年以來已上漲近700%，隱含波動率在標普500指數成分股之中名列前茅。不過，分析師指，按過往表現來看，Tesla對整體市場波動的影響將很小。根據Susquehanna計算，如果Tesla周四就納入了標普500指數，也只會讓標普指數一個月隱含波動率增加0.15點，從16.93升至17.08。

瑞銀策略師Stuart Kaiser在上個月發布的報告也得出類似結論。報告指出，如果Tesla全年都被納入標普500指數，指數的隱含波動率平均僅提高0.12點。

另外，期權分析公司Trade Alert的數據顯示，Tesla期權的30天隱含波動率從上周五的略低於95%降至82%左右。買家對Tesla期權的熱情也有所消退。據Trade Alert，過去一周Tesla期權的波動率偏度（skew）已經轉為正值，表明相對於看跌期權，看漲期權的投機性需求有所放緩。

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編輯：吳敏芳