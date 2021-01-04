【虛擬銀行】富融銀行開業兩周1萬人開戶　推5厘港元定存、3個月利息475元

▲ 富融銀行今日正式開業，推出上限3.8萬元的5厘港元定期存款優惠。

騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份合組的富融銀行（Fusion Bank）12月正式開業，富融銀行最新在社交平台Facebook宣佈，開業兩周開戶人數已突破1萬。富融銀行在去年9月底開始試業，12月21日正式宣布投入服務，目前提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬和外匯買賣服務。

富融銀行開業時推出優惠吸客，至今年2月1日的推廣期內，客戶首筆3個月港元定期存款（上限為3.8萬元）可享5厘高息優惠，設名額4萬個。以此計算，若用戶存入3.8萬元，3個月後可賺息475元。

另一虛銀Mox明年1月起降低1厘活期息的存款上限【下一頁】

推廣期內，若客戶將富融銀行戶口連接至WeChat Pay HK，可獲得總值188元的電子現金券。富融銀行指，雙方未來會探討更多合作方案，為客戶提供涵蓋流動支付的增值服務，同時為本地金融科技行業發展帶來新氣象。



富融銀行由騰訊、港交所、工銀亞洲、高瓴資本及鄭志剛合資組成。

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編輯：趙穎妍