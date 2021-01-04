  • 18°C
香港時間 : 2021104日 (一) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】富融銀行開業兩周1萬人開戶　推5厘港元定存、3個月利息475元

Hot Talk 22:01 2021/01/04

分享：

富融銀行今日正式開業，推出上限3.8萬元的5厘港元定期存款優惠。

騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份合組的富融銀行（Fusion Bank）12月正式開業，富融銀行最新在社交平台Facebook宣佈，開業兩周開戶人數已突破1萬。富融銀行在去年9月底開始試業，12月21日正式宣布投入服務，目前提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬和外匯買賣服務。

富融銀行開業時推出優惠吸客，至今年2月1日的推廣期內，客戶首筆3個月港元定期存款（上限為3.8萬元）可享5厘高息優惠，設名額4萬個。以此計算，若用戶存入3.8萬元，3個月後可賺息475元。

另一虛銀Mox明年1月起降低1厘活期息的存款上限【下一頁】

推廣期內，若客戶將富融銀行戶口連接至WeChat Pay HK，可獲得總值188元的電子現金券。富融銀行指，雙方未來會探討更多合作方案，為客戶提供涵蓋流動支付的增值服務，同時為本地金融科技行業發展帶來新氣象。

富融銀行由騰訊、港交所、工銀亞洲、高瓴資本及鄭志剛合資組成。

相關文章：

【虛擬銀行】8家虛銀去年燒錢11億元　騰訊港交所投資「富融銀行」資本最少

【虛擬銀行】Mox延長5%現金回贈至明年3月 賺最多1000元回贈

【虛擬銀行】livi開業3個月客戶破3萬 力拓支付爭更高市佔

【虛擬銀行】匯立銀行開業不足5個月 CEO謝學海辭任

 

編輯：趙穎妍

虛擬銀行 Fintech 鄭志剛 香港交易及結算所有限公司 銀行 金融 人民幣 港元 美元 亞洲

上一篇文章

【恒指夜期】環球股市新一年即報捷 恒指夜期越27500關後輕微倒跌（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升逾百點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1617億超購393倍　吳奇隆稻草熊孖展171億（不斷更新）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限
【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股