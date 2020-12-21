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【虛擬銀行】富融銀行正式開業　推5厘港元定存、3個月利息475元

Hot Talk 16:50 2020/12/21

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富融銀行今日正式開業，推出上限3.8萬元的5厘港元定期存款優惠。

首批共8間虛擬銀行悉數趕及年內開業。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份合組的富融銀行（Fusion Bank）正式開業，推出上限3.8萬元的3個月5厘的港元定期存款，但就設有名額；並連接電子錢包WeChat Pay HK，客戶綁定可獲188元電子現金券。

富融銀行9月底開始試業，今日正式宣布投入服務。目前提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬和外匯買賣服務。

即日起至明年2月1日的推廣期內，客戶首筆3個月港元定期存款 （上限港幣 38,000 元） 可享5厘存款優惠，設名額4萬個。

推廣期內，若客戶將富融銀行戶口連接至WeChat Pay HK，可獲得總值188元的電子現金券。富融銀行指，雙方未來會探討更多合作方案，為客戶提供涵蓋流動支付的增值服務，同時為本地金融科技行業發展帶來新氣象。

富融銀行由騰訊、港交所、工銀亞洲、高瓴資本及鄭志剛合資組成。

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編輯：趙穎妍

虛擬銀行 Fintech 鄭志剛 香港交易及結算所有限公司 銀行 金融 人民幣 港元 美元 亞洲

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