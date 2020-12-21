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【歐洲疫情】蘋果因應疫情宣布暫時關閉加州及倫敦所有零售店

科技 17:05 2020/12/21

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蘋果最近宣布，暫時關閉美國加州及英國倫敦的所有零售店，以及墨西哥及巴西等疫情嚴重地區的部分門店。

新冠肺炎疫情未遏，不少企業再次實施在家工作政策。為了配合全球多國的防疫安排，蘋果（Apple）最近亦作出相應的營業調整，並宣布暫時關閉美國加州及英國倫敦的所有零售店，以及墨西哥及巴西等疫情嚴重地區的部分門店。

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綜合外國傳媒報道，今次是美國3月爆發疫情以來，蘋果關閉門市規模最大的一次。過去數星期，美國加州新增確診個案超過4.3萬宗，累積病例達180萬宗，2.2萬人死亡。雖然正值美國聖誕假期購物旺季，Apple也不得不宣佈，暫時關閉接近100間零售店，當中包括全線加州分店53間、墨西哥和巴西共4間、連同英國的16間，以及前一週已經率先暫停營業的德國和荷蘭分店。

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如果以全球計算，現時約有兩成的Apple Store處於休業狀態。不過，蘋果目前尚未透露重新開放商店的具體日期。由於美國和英國目前最受疫情影響，其中倫敦已表示疫情出現失控跡象，首相約翰遜已實施等同於封城的第四級防疫措施，並推遲原定在聖誕節減輕防疫措施的計劃。

責任編輯：施雯雯

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