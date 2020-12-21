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【新股IPO】安永預計明年本港集資3500億　規模按年或減少10%

股市 16:26 2020/12/21

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安永保守預計香港明年IPO集資規模為3500億元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，香港新股（IPO）市場在明年上半年繼續保持活躍，考慮到疫情對經濟影響的滯後效應，故保守估算全年集資規模為3500億元，假如沙特阿美明年仍選擇在港上市，將有助總集資規模增加。安永預計，今年香港新股集資規模達502億美元（約3890億港元），全球排第二，一共有144隻新股上市。

另外，納斯達克勇奪全球新股市場集資王，新股集資規模達553億美元，一共有181隻新股上市。上交所第三，集資規模為495億美元，一共有162宗IPO。

電動車主題熱　留意相關企業上市

至於明年關注的新股主題，蔡偉榮稱，隨著全球電動車熱潮持續，明年可關注由電動車帶出來的下游企業上市，例如電動車相關的零部件、人工智能等企業。雖然金融科技短期受內地反壟斷政策影響，但一旦釐清法規條例，價值經過調整後，市場對金融科技的信心將會回歸，也會有金融科技公司上市。

蔡偉榮指出，美國通過《外國公司問責法案》，對中概股實施更嚴厲監管措施，退市風險升溫，這或會是很多中資企業嘗試回歸內地或港股上市的原因之一。

不過，他認為，令中概股回歸的最大誘因是希望回A股或港股上市籌集更多資金；因它們已在美國上市一段時間，市值未能充分反映其價值。相信中概股回歸是長期主題，不會因為中美關係緩和而停止。對於中概股而言，兩地上市可享有匯率便利，公司的股票也能夠24小時進行交易。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

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