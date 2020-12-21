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傳Apple首款電動汽車　將於明年9月面世

環球政經 17:46 2020/12/21

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Apple的首款電動車「Apple Car」，將於明年9月提前面世。據台媒報道，台灣關鍵供應鏈證實，Apple比原定早兩年時間發表Apple Car，而原型車也在美國加州進行路面測試。

蘋果新私隱保護分三級 防應用程式收集用戶數據【下一頁

早前，有消息人士稱，「Apple Car」將在2023年至2025年之間發布，不過有台媒引述消息指，Apple計劃在2021年9月上市。據指，各大廠商也開始加大力度，加速生產。當中，和大的新廠正加速AI智能化產線布建，預料明年第2季將可新增六條產線投產。除了Apple外，亞馬遜與Amazon合作的電動貨車，明年8月面世，而關鍵供應鏈也是台廠。

報道提及，已有數十輛的「Apple Car」原型車在美國加州上路測試；供應鏈大廠指出，國內供應鏈陸續接到樣板訂單或開始小量出貨。有分析指，預料Apple Car將於2021年下半年預覽，但不會正式發布。

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責任編輯：黎淑雯

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