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【第四波疫情】二人限聚令及晚上6時後禁堂食 延長至明年1月6日 陳肇始：擔心爆發聖誕群組

環球政經 16:49 2020/12/21

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本港疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今午(21日)記者會上宣布，二人限聚令及晚上6時後禁堂食等防疫措施將延長14天至明年1月6日。

她在記者會上形容，現時本港疫情處於最嚴峻和最關鍵時刻，雖然過去一個星期，港府曾大幅收緊社交距離措施，但過去14天內的確診數字仍徘徊在每日80至100宗左右的高峰水平，本地源頭不明個案的7天平均數維持在31宗的高位。

繼跳舞群組後 新蒲崗出現唱歌群組 10人確診：【下一頁

【第四輪防疫基金】注資總額64億元 9億預留應急 55億支援19個項目：【下一頁 

對於未來兩星期的疫情發展，她認為主要視乎多個因素，當中包括是否所有市民於冬至、聖誕，新年克制，謝絕所有家庭聚會等，她強烈呼籲市民留在家中過節，不要與同住家人以外親友聚餐，因恐怕日後會出現「冬至」或「聖誕群組」，一傳十、十傳百至一發不可收拾。

 

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責任編輯：潘曉豐

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消息引述法國頭號通緝犯匿藏於本港 曾用斧頭殺死同事

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