【舖租續瀉】疫情重擊零售 銅鑼灣舖租再暴跌 便利店進駐駱克道靚舖 租金較25年前低28%



新一輪新冠肺炎疫情席捲全球多個國家，近月香港也再受疫情衝擊下。過去一年來，本港零售及餐飲市道已受疫情「打殘」，早已回落的核心零售地段舖位租金，至今仍未止瀉。不過，個別行業於逆市下卻趁機進駐核心地段，以擴大分店版圖及客源。如有連鎖便利店趁勢於銅鑼灣核心地段增加分店網絡，位處駱克道511號地下，成交月租約10.8萬元，倒退回該舖1995年前，創該舖有租務記錄以來的新低水平；而有時裝品牌亦趁租金回調時重返舊舖，以月租約10萬元進駐駱克道京都廣場地舖。

▲ 銅鑼灣駱克道511號地舖前租客為鞋店

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中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁偉傑表示，銅鑼灣駱克道511號地舖，面積約1,000平方呎(未核實)，獲連鎖便利店7-11以每月約10.8萬元承租，平均呎租約108元，租約為3年。

梁偉傑表示，舖位前租客為鞋店，於2017年以約28萬元進駐，其後續租至今年屆滿；而業主於今年6月曾在市場放租，叫價為每月約23萬元，其後該舖位更隨著市況變化而持續調整租金叫價水平。他相信，是次成交租金偏低主要因租客為連鎖實力品牌，故願意大幅折讓約53%租出。翻查資料，該舖位於1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交價比25年前更低約28%。

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此外，時裝品牌MAPLE新近正式進駐銅鑼灣駱克道499號京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157平方呎(未核實)，月租僅約10餘萬元，據了解，MAPLE於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返進駐該舖，其租金大幅折讓約70%，而該舖於今年6月叫價約20.8萬元，今次成交租金較叫價折讓近50%。

▲ 時裝品牌MAPLE新近正式進駐銅鑼灣駱克道499號京都廣場地下4及5號舖

梁偉傑續稱，駱克道屬銅鑼灣最優質地段之一，人流具一定保証，故在近期舖市調整期間，舖位租金叫價有所回調，即獲實力租客進駐。在疫情肆虐下，市民對外出用膳及食物衛生更為注重，以售賣包裝食品的便利店成為不少市民覓食地方，而且便利店本身貨種多元化，為生活中不可或缺的商店類型，可配合周邊上班一族對食品及日用品的需求，地利位置更具優勢。

梁氏表示，疫情對租客租舖心態有一定影響，但在租金顯著回落加上租務條款具彈性的吸引力下，部份實力租客都「膽粗粗」搶先落戶，刺激舖市租務氣氛。

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記者：陳詠妍