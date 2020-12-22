  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智取英文@iM網欄】英文作文3大重點!

名人薈萃 14:53 2020/12/22

分享：

今日Spencer Sir 會同大家講下 English paper 2 Writing 既常犯錯誤，同埋同學可以預備既材料

1. 善用多元連接詞

Writing 其實係十分依賴考生既基本功，例如Grammar、詞彙等等寫作時最忌多次重覆使用同一個字，尤其是conjunction，例如: and、but

同學可使用其他字像together with, along with, as well as, moreover, in addition to, yet, nonetheless, nevertheless 等等

另外要留意段落長度，適當的時候應該分段，也不應不斷用逗號延續句子。

2. 多用不同句式

句子的結構也不應大部分相同，否則亦會產生單調的效果，但同學在用之前亦應先充分了解不同句子的用法和注意事項 例如compound sentences, complex sentences 及compound-complex sentences

例如:

1. With the intensification of 名詞, 句子

2. Never should we overlook the fact that 句子

3. 小心字詞配搭

另外，唔少同學經常會錯字詞配搭 (collocations)，例如: enthusiasm 後面要用for，make a mistake 唔係did a mistake，a quick shower 唔係 fast shower

係到可以比大家幾個可以背定的作文常用的詞彙，例如「重要」、「值得」、「缺乏」等不同的同義詞。最好每個常用的詞彙最少要有3-5個組合。例如: 「重要」，可以用important / significant / crucial / critical / paramount 等，但當然並不是每個字都可以在任何埸合用得到，一定要知道每個字的formality。

如果底子不好的同學就要搵Spencer sir先打好grammar底子，不然會被扣很多分
如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/成人英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

最新專欄文章 更多

【智取英文@iM網欄】3大作文常見框架
2020/12/15
【智取英文@iM網欄】3大作文常見框架
【智取英文@iM網欄】2021年最新　英文DSE寫作要注意的3件事
2020/12/08
【智取英文@iM網欄】2021年最新　英文DSE寫作要注意的3件事
【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包III　3大貼士掌握答題攞高分
2020/12/01
【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包III　3大貼士掌握答題攞高分
【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包(II)　睇文搵答案冇難度
2020/11/24
【智取英文@iM網欄】閱讀理解懶人包(II)　睇文搵答案冇難度
【智取英文@iM網欄】閱讀理解最新懶人包
2020/11/17
【智取英文@iM網欄】閱讀理解最新懶人包
畢業 IELTS DSE

上一篇文章

【Apple Car】傳蘋果重回智能車研發 最快2024年面世 成Tesla最強對手？

下一篇文章

【吸引外資】日本擬簡化海外基金入駐手續　強化國際金融中心地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股