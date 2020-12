【智取英文@iM網欄】英文作文3大重點!

今日Spencer Sir 會同大家講下 English paper 2 Writing 既常犯錯誤,同埋同學可以預備既材料

1. 善用多元連接詞

Writing 其實係十分依賴考生既基本功,例如Grammar、詞彙等等寫作時最忌多次重覆使用同一個字,尤其是conjunction,例如: and、but

同學可使用其他字像together with, along with, as well as, moreover, in addition to, yet, nonetheless, nevertheless 等等

另外要留意段落長度,適當的時候應該分段,也不應不斷用逗號延續句子。

2. 多用不同句式

句子的結構也不應大部分相同,否則亦會產生單調的效果,但同學在用之前亦應先充分了解不同句子的用法和注意事項 例如compound sentences, complex sentences 及compound-complex sentences

例如:

1. With the intensification of 名詞, 句子

2. Never should we overlook the fact that 句子

3. 小心字詞配搭

另外,唔少同學經常會錯字詞配搭 (collocations),例如: enthusiasm 後面要用for,make a mistake 唔係 did a mistake,a quick shower 唔係 fast shower

係到可以比大家幾個可以背定的作文常用的詞彙,例如「重要」、「值得」、「缺乏」等不同的同義詞。最好每個常用的詞彙最少要有3-5個組合。例如: 「重要」,可以用important / significant / crucial / critical / paramount 等,但當然並不是每個字都可以在任何埸合用得到,一定要知道每個字的formality。

