英鎊雙重打擊曾急瀉2.5%　英國緊急封城、 脫歐談判再度錯過期限

▲ 歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周日晚上在社交平台Twitter表示，歐盟將跟英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）「繼續努力」（"We continue to work hard"）。

英歐雙方周日（20日）再度錯過談判死線，脫歐貿易協議談判沒有新進展，加上英國變種新冠病毒引發全球恐慌，英國首相約翰遜周日亦宣佈倫敦及英國東南部實施第四級防疫管控措施，多國陸續封鎖從英國入境的航班，英鎊急挫，英鎊兌美元跌2.5%，失守1.32關口，低見1.3188。英鎊兌港元低見10.2255。

約翰遜周日宣佈封城

約翰遜周日宣佈倫敦、英國東南部地區需實施第四級防疫級別措施。原定容許三戶家庭同時舉辦聖誕聚會的「聖誕氣泡」亦告取消。所有非必要商店必須關門，市民除了上班及運動外亦不準外出，嚴格實行「封城令」。由於宣佈事出突然，不少原本打算在聖誕往返倫敦探訪親友的民眾大失預算，引發交通混亂。

周日脫歐談判最新進展

英國與歐盟目前仍保持通話，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周日晚上在社交平台Twitter表示，歐盟將跟英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）「繼續努力」（"We continue to work hard"），並指歐盟尊重英國國家主權，期望雙方能夠就水域控制權立下相關管制措施。

英國首相辦公室發言人則指，歐盟仍在堅持一些無法讓英國維持其獨立主權的要求，倘若英國在脫歐後，仍沒有自主權控制自己國家的法律和水域，這是令人無法接受的事。

英國就無協議脫歐進行演習，詳情可看﹕【下一頁】

一名英國高級官員向媒體透露，英國與歐盟仍在持續進行對話，周一將繼續進行商談。

脫歐協議若要在年底前落實，還需「過五關斬六將」

不過，若脫歐協議要在年底前落實，在英國與歐盟談判達成共識後，有關貿易協議法案仍需分別在英國國會及歐洲議會在年底前投票通過。

歐洲議會多個政黨周四發表聲明，把周日定為談判最後限期，表示若英國與歐盟代表能夠在周日午夜前達成協議，歐洲議會將在12月年底進行投票表決。但目前期限已過。

歐盟外交事務委員會主席David Mcallister隨後周日在Twitter發文，指他已得知英國與歐盟代表無法在周日內達成共識，歐洲議會將不再對談判持有「要求今年內要取得共識達成貿易協議」的立場。他將於周一跟負責談判的歐盟團體商討未來對策。

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編輯﹕賴奕羚