【台積電TSMC】台積電明年5納米產能傳訂滿 蘋果獨佔逾8成

▲ 台積電明年5納米製程晶片產能，傳已被預訂一空。

近期有傳因蘋果（美：AAPL）削減訂單，明年台積電TSMC（台：2330）5nm製程晶片產能將會下降，其後遭台積電董事長劉德音否認。台灣媒體最新報道，台積電明年先進製程產能幾乎已被預訂一空，其中蘋果iPhone應用處理器及Arm架構電腦處理器擴大量產規模，佔5nm逾8成產能，蘋果轉移至5nm後空出的7nm產能亦已被超微（美：AMD）接手。

據悉，台積電Fab 18廠第三期將在明年第一季開始進入量產，5nm生產線全數到位，每月可提供逾9萬片的投片產能。

報道引述供應鏈消息，除了蘋果明年會採用5nm量產，高通（美：QCOM）、聯發科（台：2454）、超微、博通、邁威爾（Marvell，美：MRVL）等明年都有5nm投片計畫，然而蘋果仍是台積電5nm最大客戶，獨占明年5nm逾八成產能，除了現有A14及M1處理器持續量產，蘋果明年還將推出針對桌機打造的Apple Silicon及協同處理器、自行研發繪圖及伺服器處理器、以及新一代A15應用處理器等，均會採用台積電5nm量產。

市場預計，晶圓代工市場產能不足，加上中芯國際 （00981） 被美國列入實體清單促使客戶尋求其他晶圓代工廠支援，台積電明年營收或創新紀錄。

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編輯：陳健婷