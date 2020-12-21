  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (一) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台積電TSMC】台積電明年5納米產能傳訂滿 蘋果獨佔逾8成

股市 16:01 2020/12/21

分享：

台積電明年5納米製程晶片產能，傳已被預訂一空。

近期有傳因蘋果（美：AAPL）削減訂單，明年台積電TSMC（台：2330）5nm製程晶片產能將會下降，其後遭台積電董事長劉德音否認。台灣媒體最新報道，台積電明年先進製程產能幾乎已被預訂一空，其中蘋果iPhone應用處理器及Arm架構電腦處理器擴大量產規模，佔5nm逾8成產能，蘋果轉移至5nm後空出的7nm產能亦已被超微（美：AMD）接手。

據悉，台積電Fab 18廠第三期將在明年第一季開始進入量產，5nm生產線全數到位，每月可提供逾9萬片的投片產能。

報道引述供應鏈消息，除了蘋果明年會採用5nm量產，高通（美：QCOM）、聯發科（台：2454）、超微、博通、邁威爾（Marvell，美：MRVL）等明年都有5nm投片計畫，然而蘋果仍是台積電5nm最大客戶，獨占明年5nm逾八成產能，除了現有A14及M1處理器持續量產，蘋果明年還將推出針對桌機打造的Apple Silicon及協同處理器、自行研發繪圖及伺服器處理器、以及新一代A15應用處理器等，均會採用台積電5nm量產。

市場預計，晶圓代工市場產能不足，加上中芯國際 （00981） 被美國列入實體清單促使客戶尋求其他晶圓代工廠支援，台積電明年營收或創新紀錄。

相關文章：

【台積電TSMC】台積電董事長劉德音︰沒看到客戶砍單　尊重蔣尚義轉投中芯決定（第二版）

【台積電TSMC】郭明錤︰台積電明年首季5nm產能利用率料跌至8成　受季節因素影響

編輯：陳健婷

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 中芯國際（00981） 台積電 處理器 晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【限聚令收緊】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診、27宗不明源頭（附最新措施一覽）
【限聚令收緊】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診、27宗不明源頭（附最新措施一覽）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技料最快明年一月招股　集資約39億元、估值最高約400億
【新股IPO】醫渡科技料最快明年一月招股　集資約39億元、估值最高約400億