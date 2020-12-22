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【教育在綫@iM網欄】 疫情再起 如何守護青少年身心健康

名人薈萃 11:48 2020/12/22

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OECD跨國調查報告指出，對15到24歲的年輕人而言，疫情造成了停課、失業，而他們最擔心這些負面事件影響自身心理健康。在新冠肺炎疫情下，全球青少年都面對著多重難題。停課、畢業後就業市場不穩定等擔憂，不只影響就業或收入，也直接影響他們的心理健康。2020年6月， OECD發布了另一份報告《Youth and COVID-19: Response, recovery and resilience》，探討全球48個國家15到24歲的青少年在疫情下的影響。值得關注的是，調查顯示青少年最擔心疫情造成難以抹滅的後果，依序是「心理健康」、「未來求職」和「教育」；擔心自己感染新冠肺炎或身體健康，反而幾乎落在最後一名。關於受教權，疫情造成15億學生面臨停課。雖然疫情催生許多老師的創新遠距教學方式，以及學校替代方案。然而OECD調查顯示，大約只有一半學生能接觸到完整課程內容。學生每損失一學年的受教機會，可能相當於未來終生收入減少7％至10％。亦有不少國家延期或取消各種大型考試，如畢業考、SAT等，學生努力多年卻無法展現成果，連同社交距離與居家隔離造成的焦慮與孤獨感，更增加青少年對未來的不確定感與心理壓力。

如果情況持續，我們可以怎麼辦？我們可以協助青少年從科學角度、理性地瞭解什麼是身心理健康，什麼是情緒反應。其實，對於新冠肺炎疫情，很多人都會有情緒反應，這是正常的，「我們要正視它，接納它，並允許它存在」。當然，也要學習如何合理宣洩和調節不良情緒。具體而言，如果覺得壓抑，哭一場也沒什麼；或者去運動，也可以緩解情緒；亦可以轉移注意力，去聽聽音樂、畫畫。學會分享自己的情緒，向自己信任的人傾訴。當感覺情緒緊張時，不要試圖用另一個緊張的事替代它，比如打電子遊戲。同時，還應該保持健康的作息規律，一般小學生每天睡眠時間應為10小時、初中生為9小時，高中生需要8小時。

如果此時仍感到緊張、焦慮，不妨嘗試靜觀練習或呼吸放鬆法。坐下來深呼吸，把胸腔裡的氣呼出去，呼到不能呼為止，然後再把外面的空氣吸進來。持續一呼一吸，大概15分鐘左右。並且要認真感知呼氣、吸氣的過程，當我們體內充分和氧氣進行交流，會讓我們緊張的心跳、心情和緊張的肌肉得到放鬆，這樣就可以減輕焦慮感。就以上如何更有效應對新冠肺炎疫情的詳細方法，可網上瀏覽《FACE COVID – How To Respond Effectively To The Corona Crisis》，由國際暢銷書《幸福陷阱》的作者Russ Harris博士說明了如何使用ACT（接受和承諾療法）來應對危機以及隨之而來的恐懼、焦慮和擔憂。

作者_陳凱茵簡介：

蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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