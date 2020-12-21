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【香港經濟】11月消費物價指數跌0.2%　連續5個月通縮

商業 16:34 2020/12/21

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政府統計處今日公布11月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，11月份整體消費物價與1年前同月比較，輕微下跌0.2%，與今年10月份的按年跌幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.3%，稍低於2020年10月份的升幅（0.4%），主要是由於私人房屋租金下跌和新鮮蔬菜價格升幅收窄所致。

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從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在11月份的按年變動率分別為0.0%、-0.3%及-0.1%，而10月份的相應變動率則分別為-0.2%、-0.2%及-0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2020年11月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌21.6%）、衣履（下跌5.5%）、耐用物品（下跌2.3%）和交通（下跌1.9%）。

另一方面，綜合消費物價指數在11月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升2.8%）、煙酒（上升1.6%）、雜項物品（上升1.3%）、外出用膳（上升1.0%）、住屋（上升0.5%）和雜項服務（上升0.1%）。

以2020年首11個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升0.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應變動率則分別為-0.5%、0.8%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為1.4%、1.9%、1.3%及1.1%。

政府發言人表示，11月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.3%。私人房屋租金轉為錄得輕微的按年跌幅，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力在低迷的經濟環境下維持溫和。由於2019冠狀病毒病的威脅仍然困擾環球和本地經濟，整體通脹壓力在短期內料會維持非常輕微。政府會繼續密切留意情況。

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