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【周大調富格曲@iM網欄】留學德國進修音樂  學費全免

名人薈萃 18:03 2020/12/22

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德國人重視文化藝術，各大城市的音樂廳、歌劇院及藝術館都頗有規模。在歐洲音樂發展史上，德國由巴洛克時期（Baroque period) 至今，都佔一重要席位。無獨有偶，三大作曲家 (3Bs)， Bach，Beethoven，Brahms 皆出自德國。德國，確是一個音樂大國，一個學習音樂的好地方。當年沒想過會去德國留學，更沒想到一讀就讀了七年多。

入讀的大學 Johannes Gutenberg - Universität Mainz 位於美因茨 (Mainz)，有五百多年歷史。美因茨鄰近法蘭克福，遠眺萊茵河畔。人口約二十萬，大學生佔三萬多，是個典型的大學城。從法蘭克福機場乘火車出發，車程約三、四十分鐘。走出火車站 (Mainz Hbf)，離站不遠就是老牌樂器店 Musik Alexander。他們的圓號舉世知名，為不少樂團指定選用。跟香港的琴行不同，德國的樂器店大多只賣樂器，而樂譜店則只賣樂譜及相關書籍。兩者都甚少提供音樂課程。另一方面，徳國的樂器店都是靜靜的，要試琴試樂器的話，都須先向店員查詢甚至預約。環境氣氛跟香港的「大亂奏」截然不同。

德國美因茨 (Mainz)

在德國學音樂，基礎課程主要集中於音樂學校（Musikschule），全國上上下下有九百多間。而提供學位課程的專上音樂學院（Musikhochschule）則只有二十四間，入學要求較高，競爭激烈。音樂學校和專上音樂學院大都由政府籌辦，師資及教學質素都有保證。德國院校另一吸引之處，是不論本地生或外籍留學生，一律免學費。因此，每年都吸引了不少海外的青年音樂家，到德國尋找升學進修的機會。

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

步入音樂學院，除了琴聲歌聲，校內不時傳來德文、法文、俄文及西班牙文的對話，活像一個小型聯合國。雖然身處德國，但校內超過五成的教職員及學生均來自世界各地，音樂成為了大家的共同語言。香港的教育較著重考試、比賽。德國的音樂教育既沒有英式的分級考試，港式的校際比賽亦少。感覺上，德國的音樂教育自由度較大，較為全面。除了個人技術，亦著重合奏訓練。一些頂尖樂團如柏林愛樂樂團 (Berliner Philharmoniker) 及慕尼黑愛樂樂團 (Münchner Philharmoniker) 等，均開辦樂團專修課程，培育接班人。

Mainz 音樂學院

初到德國，碰過不少釘。德國人愛吃麵包，全麥麵包又大又重，足料，買了一大個回去。怎料，隔日，麵包已硬如石頭，哭笑不得。德文老師笑說：德國的火車站附近，常有很多野鴿在地上徘徊。有一次，一名小孩路過，拿出麵包餵鴿，並向着鴿子擲過去。鴿子反應慢，麵包打中頭，一命嗚呼。回頭一望，小孩已逃之夭夭。 

學生樂團

作者_Kalvin Chau簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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