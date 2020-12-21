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【電子支付】入境處運輸署等政府部門今起接受「轉數快」付款

理財智慧 15:58 2020/12/21

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財經事務及庫務局今日（12月21日）宣布，為進一步便利市民繳交政府費用，公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署，共4個政府部門今日起接受市民以「轉數快」付款。此前市民可用「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費。

即日起，公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署的指定繳費櫃枱及自助服務機會配置「轉數快」二維碼，接受以「轉數快」付款的政府部門增至7個。市民只需使用支援透過「轉數快」二維碼繳交政府費用的銀行手機應用程式或儲值支付工具營運商的電子錢包，掃描裝置上的二維碼，便可繳費。

財經事務及庫務局表示，快速支付系統「轉數快」自2018年9月推出以來，得到市民廣泛採用。截至今年11月，「轉數快」已錄得654萬個登記，共處理1.6萬宗實時交易（涉及交易額約1.9萬億元及340億元人民幣）。為了推廣「轉數快」及更便利市民，政府已於去年11月起接受市民以「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費。政府會繼續推動使用「轉數快」，方便市民繳付其他政府收費。

【電子支付】Visa研究：41%港人可一周不用現金 42%人少帶現金 不用鈔票更衛生，請看【下一頁】

 

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責任編輯：葉卓偉

電子支付 破產管理署 入境處 運輸署 財經事務及庫務局 公司註冊處 轉數快

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