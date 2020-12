【賢行軼事@iM網欄】年終分享 選擇不將就的人生

每年十二月都會跟全體同事來一場總結會,表彰他們一年努力的成績、談談公司未來發展計劃和一點個人分享。我相信管理一定要公開讓團隊清楚公司及市場狀況,還有明確大家的方向,而個人分享部分,有時候是一些感言和給年輕同事的寄語,不一定與工作有直接關聯,因團隊的成長除了工作上的技能,應該包含更多。我將今年的分享整理一下,節錄在這裡也跟大家分享。

每年團隊都有新成員,有一點我都會重新說明,我們不可能強迫同事熱愛公司如同流著公司的血一樣,但我希望能令各同事會有一份自豪感,回到家或見到朋友說起自己的工作能獲得肯定和欣賞,而我們從事消費品行業,若朋友極感興趣地詢問有沒有購物優惠,那當然更好了。

去年我跟團隊分享了「吸引力法則」,今年面對很多二十至三十多歲的年輕同事們,主題定為「選擇 – 堅持 – 相信」。本想以「理想」或「目標」為題,但對年輕同事們來說卻可能太沉重,而「選擇」從大事到小事每天都發生著,並非常重要,因為若在錯誤的道路上,再努力奔跑也是沒用的。上星期跟團隊分享完之後,看到李嘉誠先生的一句說話:「我一直深信命和運,是天數與選擇之間的互動。」暗暗高興與李先生有相同理念。

你希望一場怎樣的人生,是最開端的選擇,理性的是在各種可能性中選最好的,但要弄清楚何為「選擇」,很多人混淆了「選擇」和「將就」。「選擇」是積極的,有要求的,主動去追求更好,「將就」是被動的,剛好遇上便退而求其次地接受算了,還跟自己說那是選擇。以工作為例,有人抱著服務社會的抱負加入公務員團隊是選擇,但不知自己方向,為求安逸而薪高糧準,又有充足時間玩樂,碰巧招募便去申請,那卻是另一回事。你可以說追求安逸玩樂也是一種選擇,但是年輕人如果連自己的人生也這般看待,別人怎向你委以重任?對自己最重要的人生,也沒要求,別人的工作,別人的人生託付到他手裡會是怎樣的後果?

在網絡上看過一句說話:「最怕我一生碌碌無為,還安慰自己平凡可貴。」不是每一個人都要成就大事業,但是你有沒有選擇最好是一種態度。工作上每次交給你的任務,你可選擇盡最大努力去完成,還是將就地草草了事。你將就了一次,可以過關,你就會將就第二次、第三次、第四次,人生是連續事件的組成,而那將會是一場將就的人生。

每個人都會遇到困難和瓶頸,馬斯克 (Elon Musk) 在一次訪問中分享過:「當你想要放棄的時候,想想你為甚麼而開始。」(When you are about to give up, think of that one reason why you wanted to start.) 其實這與中國人所說的「不忘初心,方得始終」異曲同工。如果當初你根本只求安逸玩樂,那遇上困難時,你真的可以輕易做到「不忘初心」,繼續草草人生。將來的你是由今天的自己決定,所以開端的選擇很重要,你要想像自己的將來會更好,也值得更好來設定方向。

開端本來選對了,誰不曾對自己的人生滿懷憧憬,但難度在於堅持,人會面對失敗和挫折,會感到疲累,慢慢便會認為自己不值得更好而將就。諾貝爾文學獎得主,法國文學家羅曼 · 羅蘭 (Romain Roland) 曾說:「大部份人在二三十歲就已經死去,因為過了這個年齡,他們只是自己的影子,此後的餘生則是在模仿自己中度過,日復一日。」這句說話我有另一番體會,到了二三十歲,有人會累極而懷疑自己,認為自己只值得這樣,放棄了選擇追尋更好的人生,因為年齡的數字限制了自己作決定,而跌入將就,累極而放棄了繼續進步,但其實這還是非常年輕的年齡。希望年輕一代,仍然年輕,甚至曾經年輕的,也懂得選擇自己的人生,不作將就,不忘初心。

作者_廖寶賢簡介: 行走不同國際品牌十多年,鍾意玩、鍾意新嘗試,永遠追求突破,相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

