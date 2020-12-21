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【賢行軼事@iM網欄】年終分享 選擇不將就的人生

名人薈萃 18:03 2020/12/21

分享：

每年十二月都會跟全體同事來一場總結會，表彰他們一年努力的成績、談談公司未來發展計劃和一點個人分享。我相信管理一定要公開讓團隊清楚公司及市場狀況，還有明確大家的方向，而個人分享部分，有時候是一些感言和給年輕同事的寄語，不一定與工作有直接關聯，因團隊的成長除了工作上的技能，應該包含更多。我將今年的分享整理一下，節錄在這裡也跟大家分享。

每年團隊都有新成員，有一點我都會重新說明，我們不可能強迫同事熱愛公司如同流著公司的血一樣，但我希望能令各同事會有一份自豪感，回到家或見到朋友說起自己的工作能獲得肯定和欣賞，而我們從事消費品行業，若朋友極感興趣地詢問有沒有購物優惠，那當然更好了。

去年我跟團隊分享了「吸引力法則」，今年面對很多二十至三十多歲的年輕同事們，主題定為「選擇 – 堅持 – 相信」。本想以「理想」或「目標」為題，但對年輕同事們來說卻可能太沉重，而「選擇」從大事到小事每天都發生著，並非常重要，因為若在錯誤的道路上，再努力奔跑也是沒用的。上星期跟團隊分享完之後，看到李嘉誠先生的一句說話：「我一直深信命和運，是天數與選擇之間的互動。」暗暗高興與李先生有相同理念。

你希望一場怎樣的人生，是最開端的選擇，理性的是在各種可能性中選最好的，但要弄清楚何為「選擇」，很多人混淆了「選擇」和「將就」。「選擇」是積極的，有要求的，主動去追求更好，「將就」是被動的，剛好遇上便退而求其次地接受算了，還跟自己說那是選擇。以工作為例，有人抱著服務社會的抱負加入公務員團隊是選擇，但不知自己方向，為求安逸而薪高糧準，又有充足時間玩樂，碰巧招募便去申請，那卻是另一回事。你可以說追求安逸玩樂也是一種選擇，但是年輕人如果連自己的人生也這般看待，別人怎向你委以重任？對自己最重要的人生，也沒要求，別人的工作，別人的人生託付到他手裡會是怎樣的後果？

在網絡上看過一句說話：「最怕我一生碌碌無為，還安慰自己平凡可貴。」不是每一個人都要成就大事業，但是你有沒有選擇最好是一種態度。工作上每次交給你的任務，你可選擇盡最大努力去完成，還是將就地草草了事。你將就了一次，可以過關，你就會將就第二次、第三次、第四次，人生是連續事件的組成，而那將會是一場將就的人生。

每個人都會遇到困難和瓶頸，馬斯克 (Elon Musk) 在一次訪問中分享過：「當你想要放棄的時候，想想你為甚麼而開始。」(When you are about to give up, think of that one reason why you wanted to start.) 其實這與中國人所說的「不忘初心，方得始終」異曲同工。如果當初你根本只求安逸玩樂，那遇上困難時，你真的可以輕易做到「不忘初心」，繼續草草人生。將來的你是由今天的自己決定，所以開端的選擇很重要，你要想像自己的將來會更好，也值得更好來設定方向。

開端本來選對了，誰不曾對自己的人生滿懷憧憬，但難度在於堅持，人會面對失敗和挫折，會感到疲累，慢慢便會認為自己不值得更好而將就。諾貝爾文學獎得主，法國文學家羅曼 · 羅蘭 (Romain Roland) 曾說：「大部份人在二三十歲就已經死去，因為過了這個年齡，他們只是自己的影子，此後的餘生則是在模仿自己中度過，日復一日。」這句說話我有另一番體會，到了二三十歲，有人會累極而懷疑自己，認為自己只值得這樣，放棄了選擇追尋更好的人生，因為年齡的數字限制了自己作決定，而跌入將就，累極而放棄了繼續進步，但其實這還是非常年輕的年齡。希望年輕一代，仍然年輕，甚至曾經年輕的，也懂得選擇自己的人生，不作將就，不忘初心。

 

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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