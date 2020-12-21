【英國疫情】倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任

英國疫情嚴峻，近日英國英格蘭地區的新冠病毒變種，相信是英國疫情迅速擴散原因之一。在英國倫敦封城前夕，大批民眾湧往車站，務求在倫敦封城前離開。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，這批民眾的行為完全是不負責任。

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約翰遜宣布倫敦封城之時，距離正式實施僅8小時。英國《都市報》指，在社交平台上流傳的影片可見，在倫敦大型鐵路車站聖潘克拉斯車站 （St Pancras），大批民眾排隊乘車趕往列斯 （Leeds），為求與家人和親人一起過聖誕節。

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夏國賢接受《天空新聞》訪問時指：

「這明顯是完全不負責任的行為。英國首席醫療官惠蒂絕對已明確告知大家，如已收拾行李，亦應打消離開的念頭。」 （This was clearly totally irresponsible behaviour. The Chief Medical Officer (Professor Chris Whitty) was absolutely clear that people should unpack their bags if they have them packed.）

對於有民眾執意違反封城令，意圖離開倫敦，夏國賢表示，已安排警務人員執法，阻止民眾出逃。

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不過，夏國賢認為，不守規的人相對較少，絕大多數民眾都有遵守防疫規則，做出負責任的行為，他亦對民眾致謝。

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夏國賢又指，民眾不僅要防疫規則，而且即使在符合防疫規則的情況下，亦盡可能限制社交接觸，因為新冠肺炎是致命的。

倫敦及英格蘭南部在周日起實施新的4級防控措施。措施包括，除了工作等必要外出理由，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉。

責任編輯：林嘉莉