【英國疫情】倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任

英國疫情嚴峻,近日英國英格蘭地區的新冠病毒變種,相信是英國疫情迅速擴散原因之一。在英國倫敦封城前夕,大批民眾湧往車站,務求在倫敦封城前離開。英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)指,這批民眾的行為完全是不負責任。

約翰遜宣布倫敦封城之時,距離正式實施僅8小時。英國《都市報》指,在社交平台上流傳的影片可見,在倫敦大型鐵路車站聖潘克拉斯車站 (St Pancras),大批民眾排隊乘車趕往列斯 (Leeds),為求與家人和親人一起過聖誕節。

夏國賢接受《天空新聞》訪問時指:

「這明顯是完全不負責任的行為。英國首席醫療官惠蒂絕對已明確告知大家,如已收拾行李,亦應打消離開的念頭。」

(This was clearly totally irresponsible behaviour. The Chief Medical Officer (Professor Chris Whitty) was absolutely clear that people should unpack their bags if they have them packed.)