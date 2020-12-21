【陽光旅途@iM網欄】滑雪溫泉加美食 韓國過白色聖誕

下星期就到聖誕，可惜疫情嚴重，外遊無望之餘，可能連留港活動的節目亦不多！只能回味一下去年在韓國過的白色聖誕節。

龍平滑雪溫泉的白色聖誕

相信很多朋友都和我一樣都喜歡過白色聖誕，感覺特別有節日氣氛，所以基本上每年聖誕我都會舉家外遊，到一些可以看雪的地方。去年我選擇了到韓國，亦是疫情前我的最後一次旅程，在2020年居然全年在港！破了近30年來我在香港停留最長紀錄！韓國是一個賞雪、玩雪的好地方。不單風景優美，而價錢方面相對其他同樣有雪的地方比較平宜。在首爾附近有很多滑雪場，我特別鍾情江原道的龍平滑雪場，離開首爾大約兩小時左右的車程。不知各位讀者是否還記得我曾經在這個專欄介紹過訂製小包團的旅遊方法。通常我一家出行，都會採取這樣的方法，包架小車連司機，會比較方便。喜愛龍平的原因是因為它有很不同難度的滑道，適合不同程度的滑雪者；而且渡假村有著很多設施，如餐廳、卡拉ok、電子遊戲室、桌球和保齡球等。還有2018年的冬季奧運會，龍平亦是主辦會場。經典韓劇「冬日戀曲」也在這裡取景拍攝。滑雪並不太難，一般幾小時就可以掌握基礎，不過易學難精！我十歲的大兒子只用了一小時就能從初級滑道滑下！四歲的小兒子就玩雪兜，各適其式！如不想滑雪亦可乘吊車到山頂喝杯咖啡欣賞雪景雲海。又或到附近的Peak Island泡泡温泉，Peak Island內有多個浸池，還有人做浪及滑水道，適合一家大小！

▲ 龍平滑雪渡假村

▲ 小朋友可以玩雪兜

▲ 到山頂喝咖啡欣賞雲海

韓國美食行

很多人說韓國美食不多，甚至有些朋友覺得沒有什麼好吃！今次讓我化身Food blogger為大家介紹一下。在龍平附近有一間專門吃韓牛的餐廳，一進門左邊是一個像凍肉超市一樣，擺放著不同部位的牛肉，每碟有包裝標示牛的部位，而且有不同等級，1++是頂級。選購付款後，就可以到右邊的餐廳用炭爐燒烤來吃！除了韓燒方式，建議大家可以點一份牛肉刺身來品嘗一下，美味之極。當然美食比較多的，還需返回首爾。在首爾鐘路區有一間叫土俗村的人參雞，是當地著名老店，裝修古老。除了一般的雞湯外，你還可以選擇烏雞參湯，雞肉嫩滑不可不試！緊記必須訂位，否則可能會白走一趟！來韓國，必吃的醬油蟹。我介紹的是瑞草區的普樂醬蟹。醬油蟹有點像我們潮州的醃蟹，都是生吃的。普樂的醬蟹用韓式醬油生醃製，有辣和不辣兩款口味而且還有生蝦及活八爪魚供應，非常鮮甜美味。由於小孩子不愛吃生，餐廳還特別把它煮熟給小孩！吃海鮮當然是麻浦水產市場，在市場選購好海鮮，再到樓上餐廳加工！還有早餐網紅店Isaac三文治、隱世炭燒鰻魚店、鮮味非凡烤豬肉店、廣藏市場地道小食........很多很多，但由於篇幅有限，不能一一盡錄！

▲ 韓牛價格不便宜，但美味

▲ 普樂醬蟹有辣和不辣

▲ 廣藏市場地道小食

▲ 可愛的狗狗Cafe

最後還是希望大家盡量齊心抗疫，聖誕不要太多聚會，以免疫情再擴散！我們真的可以早日再出國旅行！祝各位聖誕及冬至快樂、身體健康！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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