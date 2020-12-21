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【美國大選】特朗普入稟最高法院 望推翻賓夕法尼亞結果

環球社會熱點 17:00 2020/12/21

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美國總大選結果塵埃落定，民主黨拜登（Joe Biden）將成為新一屆美國總統。但現任總統特朗普（Donald Trump）仍就選舉提出質疑，試圖改變大選結果。特朗普的競選團隊入稟美國最高法院，要求在下月6日，即國會正式確認選舉結果前，推翻賓夕法尼亞州最高法院3項郵寄選票相關的案件裁決，並要求法院允許賓夕法尼亞州議會自行選出選舉人。

特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮 【下一頁】

特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）表示，入稟最高法院是基於尋求修正賓夕法尼亞州的選舉爭議，包括要求取消當地的選舉人委任，並由地方議會自行選出選舉人，無視選舉結果。

朱利亞尼亦要求最高法院迅速行動，在國會下月6日確認選舉結果前作出決定。但最高法院大法官於下月8日前都沒有安排會面。

經過長達3星期的點票及一連串的法律挑戰失敗後，賓夕法尼亞州上月已確認民主黨拜登勝出並取得當地20張選舉人票。

特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱 【下一頁】

有分析指，民主黨拜登取得306張選舉人票，遠高於270張的當選門檻，單靠賓夕法尼亞州的選舉人票亦難以左右大局。

經常批評特朗普共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，特朗普嘗試透過不同方法，以取得與美國大部分人民意見相反的選舉結果，這絕對是傷心及尷尬（embarrassing）的事情。

責任編輯：郭麗明

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