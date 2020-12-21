【空白支票公司】軟銀首隻SPAC擬集資6億美元　用SPAC集資到底有何好處？

▲ 據悉，該SPAC將由軟銀投資顧問監督，將會投資軟銀此前未投資的範疇。

外電引述消息人士報道，日本軟銀（SoftBank）計劃周一提交該公司第一個特殊項目公司（special-purpose acquisition company， or SPAC）IPO融資，計劃集資5億至6億美元。

據悉，該SPAC將由軟銀投資顧問監督，將會投資軟銀此前未投資的範疇。據悉，除了正在申請IPO的這家SPAC，軟銀也計畫成立其他兩家SPAC公司，方便處理日後國際收購業務。

SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司，一般又被稱為空白支票公司，其唯一的目的是透過IPO集資後，收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市。相較於傳統IPO或者借殼上市，SPAC上市模式具有時間快速、費用少、流程簡單、融資有保證等特點。

今年SPAC大行其道，愈來愈多公司繞開傳統的IPO程序，試圖以更快、成本更低的方式上市。今年SPACs已籌集了730億美元的資金，較上年同期增長462%，比傳統IPO規模高出60億美元。高盛數據顯示，自7月份以來，SPAC每天完成的IPO超過一宗，僅上週就有18宗SPAC IPO上市。

除了軟銀，不少有名氣的企業或投資者也愛利用SPAC集資。電盈 （00008） 主席李澤楷與PayPal聯合創辦人Peter Thiel旗下SPAC Bridgetown Holdings今年10月納斯達克市場上市，集資5.5億美元。外電此前報道， Bridgetown計劃併購印尼電商公司Tokopedia。

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具名氣的SPAC故然較容易吸資。然而，能否交到功課仍然是SPAC能否成功的關鍵。根據SPAC公司的上市規則，如果從上市日起2年內不能找到商業目標，就要面臨投資者贖回股票和公司清盤。

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編輯：吳敏芳