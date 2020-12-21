【同性婚姻】瑞士國會通過議案 料明年公投後同性婚姻合法化即生效

瑞士國會於當地時間周五(18日)表決通過同性婚姻合法化議案，同時允許變性人士透過簡單宣誓手續即可更改他們在法律文件上的性別，惟這項法案還要在明年舉行的公投中獲得通過，才算正式生效。

據周五通過的議案內容，除了允許男、女同性戀者合法結婚外，跨性別人士需在當地民政辦事處內做簡單的宣誓及申報手續，便可更改他們在身份證文件及其他法律文件上的性別，惟以上法例限於16歲或以上人士在毋須得到家長同意下，申請更改性別。

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同性戀櫂益組織「全人婚姻」貼文指，國會的表決結果僅是為瑞士的同性戀和跨性別者爭取 櫂利的里程碑之一，同時象徵著一場重要的勝利，為同性戀者和跨性別者建立尊嚴，令社會各界接受和包容他們。

在討論同性戀議題上，由於當地政府和建制黨派持保守態度，令瑞士較其他西歐國家落後，反對人士須於100天內收集5萬個公眾簽名，才可啟動公投機制否決議案，否則法案將於明年進行公投。另外，瑞士國會於今年初通過另一項議案，保障男、女同性戀者及跨性別者免受歧視。

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責任編輯：潘曉豐



