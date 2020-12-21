【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋

港人愛購「磚頭」，最大原因是鍾情住宅較保值。盡管疫情肆虐，但樓價仍堅挺非常，未有大跌，不少人遺憾自己早年未有上車。不過相對「上車難」，「落錯車」才更令人傷心。最近一名於10年前沽樓的租客，見疫情下業主肯減價而重新上車，購入屯門居屋澤豐花園的2房。

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中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，分行新近促成澤豐花園3座高層M室成交，實用面積469平方呎，兩房間隔，業主原叫價500萬元，議價後於自由市場以468萬元沽出，平均實用呎價9,979元。

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鍾宏遠表示，買家為區內租客，十年前由業主變租客，本打算待樓價下跌再置業，但一等多年，樓價有升無跌，因擔心將來退休後無收入難租樓，現時疫情下業主普遍肯提供一定的議價空間，於是把握機會再上車。

原業主則於2017年1月以325萬元自由市場價買入單位，持貨近4年，現轉手帳面獲利143萬元，單位升值44%。

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記者：陳詠妍