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【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋

股樓投資 15:17 2020/12/21

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港人愛購「磚頭」，最大原因是鍾情住宅較保值。盡管疫情肆虐，但樓價仍堅挺非常，未有大跌，不少人遺憾自己早年未有上車。不過相對「上車難」，「落錯車」才更令人傷心。最近一名於10年前沽樓的租客，見疫情下業主肯減價而重新上車，購入屯門居屋澤豐花園的2房。

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交，詳見【下一頁


中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，分行新近促成澤豐花園3座高層M室成交，實用面積469平方呎，兩房間隔，業主原叫價500萬元，議價後於自由市場以468萬元沽出，平均實用呎價9,979元。

【筍盤推介】 位處搶手名校網交通方便 2房高層單位減價20萬 啱哂小家庭，詳見【下一頁


 鍾宏遠表示，買家為區內租客，十年前由業主變租客，本打算待樓價下跌再置業，但一等多年，樓價有升無跌，因擔心將來退休後無收入難租樓，現時疫情下業主普遍肯提供一定的議價空間，於是把握機會再上車。

原業主則於2017年1月以325萬元自由市場價買入單位，持貨近4年，現轉手帳面獲利143萬元，單位升值44%。

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 退休 居屋 疫情 屯門 澤豐花園

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