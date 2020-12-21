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【大行點睇】中金重申全面看好內銀股　料恢復發展為明年經濟工作關鍵字

股樓投資 15:04 2020/12/21

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中金發表報告指，中央經濟工作會議通稿發布後，該行認為恢復發展和高質量發展是2021年經濟工作關鍵字，相估宏觀政策和復甦環境有助銀行資產負債表加快修復，逆週期政策的可能退出也有助於營收能力恢復。

中金重申全面看好內銀股，內銀板塊處在業績型反轉、風險溢價反轉、估值倉位反轉的起點，料未來三至五個季度，A/H銀行指數上漲空間超過50/60%，而H股將跑贏A股。據修復盈利邏輯，料中資銀行業績大幅波動必然帶來估值彈性恢復。在個股層面，中金推薦估值修復邏輯的興業銀行(滬：601166)、光大銀行(06818)  和四大行AH股，以及受益於新一輪業績及估值改善的招行(03968) 、平安銀行(深：000001)等。

該行認為報告字眼出現「轉彎」表示流動性環境收緊，方向性變化已充分預期；「不急轉彎」，即退出節奏適配經濟恢復進程，降低了此前投資者擔心的過快退出問題，預計2021年類似2018年社融失速事件再次發生概率大幅降低，流動性環境有望保持平穩。另外，經濟逐步復甦，逆週期政策退出概率不斷提高，除社融增速收斂至常態，金融讓利、普惠貸款定價等政策亦有望擇機擇時退出。往後預計明年貸款定價更多以LPR加點方實現，銀行息差下行壓力可能得以緩解。

另一方面內生補充與外源補充兼顧以補充資本金。該行指出工作會議提及「多渠道補充銀行資本金」，今年以來銀行等金融機構通過金融讓利政策支持實體經濟復蘇，營收層面影響較大，另外疫情亦負面影響資產質量行業利潤大幅負增長導致資本缺口，料明年銀行機構將通過利潤釋放和外部補充提高資本充足率。

 

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