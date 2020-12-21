【1日限定】中國麥當勞推「OREO午餐肉漢堡」　網民：意外地好吃

麥當勞經常推出新口味的漢堡，中國麥當勞今日（12月21日）推出一款名為「給利奧餐肉堡」的漢堡（內地稱OREO為「給利奧」），這款漢堡包是OREO餅乾碎和午餐肉的奇特組合，僅在今日發售1天，在全中國限量40萬份。

中國麥當勞上周預告推出這款奇特的漢堡，令不少內地網民十分期待。「給利奧餐肉堡」今日推出，不少網友已第一時間品嚐。

「給利奧餐肉堡」的實際賣相就沒有宣傳相這麼好看（請點按圖片放大）

▼ 點擊圖片放大 +2

不過食評方面，有網民表示「意外的好吃」，「本來覺得甜的鹹的應該不會搭，沒想到意外的和諧好吃 」；亦有人表示「給利奧餐肉堡」中午去買已經賣光了，想不到反應這麼好。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉