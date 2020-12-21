【新冠肺炎】亞馬遜倉庫內爆疫情　暫時關閉至聖誕節後

臨近聖誕節，網購平台迎來今年疫情下的消費旺季。不過，電商巨頭Amazon（亞馬遜） 卻關閉新澤西州其中一個倉庫至12月26日，原因是該倉庫內爆發新冠肺炎。

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綜合外電報道，亞馬遜其中一個位於新澤西州的倉庫，其員工在周六收到公司通知，該倉庫將會暫停運作。亞馬遜發言人又指，受影響的員工將會獲發補償。

亞馬遜發言人解釋，在公司內部進行的新冠肺炎檢測當中，近期發現該倉庫內的確診個案有上升趨勢。為審慎起見，公司決定暫停該倉庫運作至12月26日。然而，亞馬遜未有透露倉庫內的確診數宇、會否在關閉期間進行額外消毒。

亞馬遜在10月時曾表示，今年以來，其美國前線員工確診數目超過1.9萬人，佔整體員工數目約1.44%。該企不斷擴大每天美國員工進行檢測的人數，截至11月底，每天檢測人數已增加至5萬人。

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責任編輯：葉泳珊

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